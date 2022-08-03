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На Пхукете выявлен второй случай оспы обезьян

Директор пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун подтвердил, что на острове был выявлен второй случай оспы обезьян. Болезнь подтверждена у 25-летнего туриста из Германии, въехавшего в страну 18 июля. Первым был нигериец Осмонд Чихазирим Нзерем, который сейчас проходит лечение в Камбодже.

Новости Пхукета

3 Августа 2022, 05:22 PM
Директор пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Директор пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Доктор Кукиаттикун подтвердил второй случай заболевания на пресс-конференции в середине дня 3 августа. Одновременно о нем объявил Минздрав в заявлении от лица главы Департамента по контролю за заболеваниями Опата Карнкавинпонга.

Как рассказал глава РРНО, через некоторое непродолжительное время после въезда в страну мужчина обратился в больницу с жалобой на температуру и сыпь в области гениталий. Учитывая временной интервал, медики полагаю, что заразился мужчина до прибытия в Таиланд, отметил доктор Кукиаттикун.

Мужчина был изолирован в больнице. Также на оспу обезьян проверили (и направили на домашнюю изоляцию) девушку, с которой путешествовал заболевший, и еще семь человек, с которыми он контактировал. Назначенный срок изоляции – 21 день.

Доктор Кукиаттикун подчеркнул, что вирус оспы обезьян редко приводит к серьезному заболеванию и не передается только при прямом тактильном контакте.

«Не как COVID», – подчеркнул глава РРНО.

«Симптомы лечатся обычными медицинскими препаратами», – добавил он.

Одновременно доктор Кукиаттикун призвал всех людей с симптомами, который можно объяснить оспой обезьян, незамедлительно обращаться в медицинские учреждения.

«Говоря простым языком, если у вас сыпь, похожая на результат заражения оспой обезьян, покажитесь врачу», – заявил глава пхукетского офиса Минздрава.

ПОБЕГ НЗЕРЕМА

Первым пациентом с оспой обезьян стал гражданин Нигерии Осмонд Чихазирим Нзерем, причем история стала детективной. Нзерем стал первым пациентов во всем Таиланде, а после диагноза попытался сбежать, и надзорные органы начали за ним настоящую охоту, в итоге он был арестован в соседней Камбодже, в Пномпене.

«Охота на Нзерема» началась после того, как он не явился на назначенный осмотр в Vachira Phuket Hospital 19 июля. Ранее, 16 июля, Нзерем обратился в Bangkok Hospital Phuket с жалобой на волдыри на коже и гениталиях. Ему была оказана необходимая помощь и было предписано вернуться в своё жилье на самоизоляцию. 18 июля полиция приехала навестить пациента в кондоминиум, где он остановился. Однако на месте выяснилось, что Нзерем вышел из своих апартаментов около 19:00 и поехал на Патонг. Полиция попыталась связаться с ним на следующий день по телефону, однако его аппарат был выключен.

В последний раз Нзерема видели на Пхукете рядом с отелем Patong Princess 20 июля. Около 21:00 он сел в белый седан, предположительно такси. Шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг подтвердил, что Нзерем прибыл в Таиланд еще 21 октября прошлого года. Он въехал в Королевство по образовательной визе, которая позволяла ему остаться в стране до 18 января. Нзерем сообщил властям, что собирается учиться в Чианг-Мае, но вместо этого приехал на Пхукет.

Нзерем был арестован в Пномпене в прошлую 23 июля и был доставлен в местную больницу. На Пхукете он разыскивался чиновниками здравоохранения и иммиграционной службой из-за просроченной визы. Однако глава Минздрава Анутин Чарнвиракун заявил, что власти не будут требовать его выдачи за эти нарушения. По словам министра, он ожидает, что пациент получит в Камбодже надлежащий уход.

«Хорошо, что его там лечат», – заявил он и добавил, что надеется на улучшение его состояния.

В ПАТОНГЕ ВСЕ СПОКОЙНО

На момент публикации на Пхукете были выявлены 142 человека, которые контактировали с заболевшим в различных развлекательных заведениях Патонга. Тестирование всех 142 человек на обезьянью оспу дало отрицательный результат, сообщил глава РРНО доктор Кусак Кукиаттикун.

«Из тех, кто близко контактировал с заболевшим, у пяти повысилась температура, появился кашель и боль в горле, но высыпаний не было. Несмотря на это, мы провели лабораторные тесты и все пять дали отрицательный результат», – сказал доктор Кусак.

«Но для соблюдения профилактически-контрольных мер, Минздрав рекомендует внимательно отслеживать симптомы. Если поднимется температура, необходимо обратиться к врачу», – добавил он.

Из первоначальных 19 обнаруженных контактов с высоким риском заражения все 19 сдали ПЦР-тесты на оспу обезьян и получили отрицательный результат.

Тех, кто имел близкие контакты с заболевшим попросили самоизолироваться на 21 день, добавил доктор Кукиаттикун.

«Их будут опрашивать о возможных проявившихся симптомах на 7, 14 и 21 день. Через 21 день у них будут взяты образцы для еще одного теста», – пояснил он.

«Мы просим всех не поддаваться панике. По сравнению с COVID-19 оспа обезьян далеко не так заразна, и ей не так легко заболеть. Для этого необходим близкий контакт, например прямой контакт с кожей инфицированного человека или прямой контакт с его кровью, гноем и другими выделениями», – отметил доктор Кусак.

«Заражение обезьяньей оспой можно предотвратить, нося маску. Нужно часто мыть руки, не касаться руками своего лица, глаз, носа и рта. Особенно следует обращать внимание на укусы или царапины, полученные от животных. Также не следует делиться своими вещами с другими людьми», – сказал доктор.

«Избегайте близких контактов с заболевшими обезьяньей оспой, и это позволит туристам и другим категориям граждан путешествовать по Пхукету в обычном режиме», – заключил глава пхукетского офиса Минздрава.

 

 

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