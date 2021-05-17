На Пхукете выявили два новых случая COVID-19

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за воскресенье, 16 мая, на острове было выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Это третий раз за три недели, когда количество случаев не является двузначным.

Новости Пхукета

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 604 (шесть пациентов из других провинций). В больницах острова находятся на лечении 166 человек, выписаны – 444, один пациент скончался.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит*:

Вичит ‒ 71 заражение

Рассада ‒ 56

Патонг ‒ 57

Пхукет-Таун ‒ 5 (Талад-Яй – 32, Талад-Ныа – 27)

Чернг-Талей ‒ 45

Чалонг ‒ 42

Кату ‒ 45

Камала ‒ 32

Срисунтхорн ‒ 31

Раваи ‒ 31

Техпкрасаттри ‒ 30

Ко-Кэу ‒ 22

Паклок ‒ 10

Карон ‒ 26

Саку ‒ 8

Май-Кхао ‒ 9

Также напомним, что с настоящего момента изменились правила въезда на Пхукет с материка. Теперь для свободного въезда нужен либо предварительно сданный негативный тест на COPVID-19 (годность теста ‒ 72 часа) или справка о полной вакцинации.

*Официальные лица не комментируют динамику изменения показателей в сравнении с предыдущими днями.