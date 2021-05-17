На Пхукете выявили два новых случая COVID-19

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 604 (шесть пациентов из других провинций). В больницах острова находятся на лечении 166 человек, выписаны – 444, один пациент скончался.
Лидером по числу заражений является тамбон Вичит*:
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Вичит ‒ 71 заражение
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Рассада ‒ 56
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Патонг ‒ 57
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Пхукет-Таун ‒ 5 (Талад-Яй – 32, Талад-Ныа – 27)
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Чернг-Талей ‒ 45
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Чалонг ‒ 42
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Кату ‒ 45
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Камала ‒ 32
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Срисунтхорн ‒ 31
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Раваи ‒ 31
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Техпкрасаттри ‒ 30
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Ко-Кэу ‒ 22
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Паклок ‒ 10
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Карон ‒ 26
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Саку ‒ 8
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Май-Кхао ‒ 9
Также напомним, что с настоящего момента изменились правила въезда на Пхукет с материка. Теперь для свободного въезда нужен либо предварительно сданный негативный тест на COPVID-19 (годность теста ‒ 72 часа) или справка о полной вакцинации.
*Официальные лица не комментируют динамику изменения показателей в сравнении с предыдущими днями.