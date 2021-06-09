На Пхукете выявили COVID-19 у иностранца на карантине

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун сообщил о положительном анализе на COVID-19 у иностранца, находившегося в карантине. При этом анализ был сдан на 13-й день изоляции.

Новости Пхукета

9 Июня 2021, 04:54 PM

Фото: PR Phuket

Доктор Кукиаттикун сделал заявление в ходе пресс-конференции, участие в которой также приняли губернатор провинции Наронг Вунсиеу и директор Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон. Пресс-конференция состоялась утром 9 июня и транслировалась в прямом режиме.

Доктор Кукиаттикун начал с того, что отметил улучшение эпидемиологической ситуации на острове. В частности, он подчеркнул, что с 15 мая количество ежедневно выявляемых случаев заболевания не превышает 10.

«Прямо сейчас у нас зафиксировано 676 случаев заболевания на Пхукете (с начала третьей волны 3 апреля). На лечении в больницах находятся всего 45 человек, три человека погибли», – отметил он.

Затем глава РРНО перешел положительного анализа у иностранца на карантине.

«Новый выявленный вчера случай – это иностранец, проходивший карантин в выделенном под данную цель месте в течение 13 дней. Вчера он сдал анализ с положительным результатом», – рассказал доктор Кукиаттикун.

Глава РРНО не стал развивать тему и не уточнил, где именно иностранец проходил карантин. Также медик не затронул вопроса о том, какие меры принимаются по отслеживанию контактов заболевшего, а лишь сказал, что вспышки инфекции нет.

При этом в некоторых случаях господин Кукиаттикун рассказывал о подобных вещах подробно. Так, к примеру, было после смерти одной из пациенток с COVID-19. Тогда господин Кукиаттикун пошагово расписал действия властей.

Господин Кукиаттикун отметил, что на карантине в выделенных под это отелях и других местах сейчас находятся 194 человека. Общий карантинный фонд – 227 комнат/палат/номеров.

«Хотя ситуация сейчас улучшилась, мы по-прежнему просим вас сотрудничать с властями, носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование», – добавил доктор Кукиаттикун.

Глава Кукиаттикун также рассказал о ходе работы по превентивному выявлению носителей коронавируса.

«В мае мы провели 23 проверки, взяли анализы у 4308 человек и выявили 11 случаев заражения. В июне мы провели три проверки, взяли анализы у 967 человек и выявили четыре случая», – отметил он.

В ходе той же пресс-конференции директор Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон рассказал о планах по вакцинации иностранцев. Он напомнил, что первый раунд прививочной кампании среди трудовых мигрантов и экспатов с ворк-пермитами прошел 3-5 июня, а следующий запланирован на начало июля.

«Если вакцинацию тайских граждан удастся закончить раньше, чем мы планируем, то вакцинация иностранцев может быть назначена на конец июня», – добавил он.

Впрочем, доктор Суконтапон не коснулся одного из ключевых моментов вакцинации иностранцев, а именно вопроса о том, когда привиться смогут иностранцы без ворк-пермитов, включая зарубежных пенсионеров, жен и мужей обладателей разрешений на работу, держателей студенческих виз и других лиц.

Согласно заявлению доктора Суконтапона, уже сегодня (9 июня) Пхукет должен получить 70 тыс. доз вакцины Sinovac для проведения очередного раунда прививочной кампании 10-16 июня. Также 19 июня на остров должны быть доставлены около 80 тыс. доз вакцины AstraZeneca, прививки этим препаратом будут делаться 26-30 числа. При этом, как отметил директор Vachira Phuket Hospital, теперь прививающиеся смогут сами выбрать вакцину.

«Лица старшего возраста, которые не смогли привиться 7-9 июня, могут записаться на прививку через портал Phuket Must Win. Вы можете выбрать между вакцинами Sinovac и AstraZeneca. Если вы предпочтете Sinovac, то сможете привиться 10-16 июня. Если выберете AstraZeneca, то нужно будет подождать до 26 июня», – пояснил доктор Суконтапон.

«Работники, только что вернувшиеся на Пхукет и сделавшие первую прививку в других провинциях, могут получить второй уклон на Пхукете, но для этого надо зарегистрироваться в качестве участников нашей кампании», – добавил он.