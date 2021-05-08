Пхукетский офис Минздрава (РРНО) подвел итоги пятницы, 7 мая. За сутки на острове было зафиксировано 10 новых случаев коронавируса, общее число случаев с 3 апреля – 508. Количество лечащихся на Пхукете пациентов из других провинций – шесть человек.

Новости Пхукета

8 Мая 2021, 02:51 PM

На Пхукете выявили 10 новых случаев коронавируса. Фото: РРНО

Согласно отчету РРНО, по состоянию на 18:00 пятницы, 7 мая, в больницах острова оставались 206 пациентов с диагнозом COVID-19. Количество выписанных пациентов выросло до 308.

В данном случае официальные лица не привели статистики по числу заражений в конкретных тамбонов. Данные по количеству пациентов в каждой больнице также приведены не были.

При этом на острове продолжается экспресс-тестирование лиц, прибывающих из «красных зон». Как заявил губернатор, соответствующая практика будет отменена 15 мая, но пока что все прибывающие люди без сертификатов о вакцинировании или негативном тесте на COVID сдают экспресс-анализ.

В 7 мая было проведено 3332 теста: 340 – в аэропорте, 2216 – в Phuket Gateway, 776 – на КПП Тха-ЧатЧай. Все тесты оказались отрицательными.

Всего с начала тестирования 22 апреля анализы были взяты у почти 46 тыс. человек. Подтвержденных положительных результатов было всего 18.

Подчеркнем еще раз, что с 15 мая для въезда на Пхукет человеку из «красной зоны» нужно будет подтвердить, что он полностью вакцинирован или в течение 72 часов сдал отрицательный анализ на COVID-19. В противном случае следующие 14 дней прибывший должен провести «в каратине на дому или самостоятельно оплаченном отеле».

Также губернатор подчеркнул, что власти острова по-прежнему намерены начать ограниченный прием туристов с 1 июля, для чего и вводятся дополнительные меры по защите от коронавируса. Для приема туристов количество заражений должно быть нулевым.







