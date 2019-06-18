На Пхукете выпущено метеорологическое предупреждение для операторов морских судов

Пхукетский офис Морского департамента выпустил официальное предупреждение для капитанов яхт, катеров и других маломерных судов. Операторам подобного морского транспорта предписано проявлять повышенную осторожность в связи с погодными условиями 18-20 июня.

Новости Пхукета

18 Июня 2019, 05:43 PM

Погодный радар TMD по состоянию на 17:45 вторника, 18 июня. Фото: TMD

Предупреждение Морского департамента под номером 19 за 2019 год (19/2562 ) было выпущено сегодня утром вслед за предупреждением расположенного на Пхукете регионального офиса Метеорологического департамента Таиланда под номером 23 за тот же год (23/2562).

В период с 18 по 20 июня включительно синоптики прогнозируют обильные дожди во всех андаманских провинциях с волнами на море высотой до 3 м.

Уведомление в стандартных формулировках предписывает капитанам морских судов осуществлять навигацию с повышенной осторожностью. Маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.

Также капитанам предписывается следить за метеорологическими оповещениями и провести проверку технического состояния и оснащения своих судов, включая состояние корпусов, двигателей, судового оборудования, спасательного оборудования. Капитаны, экипаж и пассажиры должны в течение всего времени нахождения на борту носить спасательные жилеты.