На Пхукете выпущено метеорологическое предупреждение для операторов морских судов

Предупреждение Морского департамента под номером 19 за 2019 год (19/2562 ) было выпущено сегодня утром вслед за предупреждением расположенного на Пхукете регионального офиса Метеорологического департамента Таиланда под номером 23 за тот же год (23/2562).
В период с 18 по 20 июня включительно синоптики прогнозируют обильные дожди во всех андаманских провинциях с волнами на море высотой до 3 м.
Уведомление в стандартных формулировках предписывает капитанам морских судов осуществлять навигацию с повышенной осторожностью. Маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.
Также капитанам предписывается следить за метеорологическими оповещениями и провести проверку технического состояния и оснащения своих судов, включая состояние корпусов, двигателей, судового оборудования, спасательного оборудования. Капитаны, экипаж и пассажиры должны в течение всего времени нахождения на борту носить спасательные жилеты.