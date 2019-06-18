Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете выпущено метеорологическое предупреждение для операторов морских судов

Пхукетский офис Морского департамента выпустил официальное предупреждение для капитанов яхт, катеров и других маломерных судов. Операторам подобного морского транспорта предписано проявлять повышенную осторожность в связи с погодными условиями 18-20 июня.

Новости Пхукета

18 Июня 2019, 05:43 PM
Погодный радар TMD по состоянию на 17:45 вторника, 18 июня. Фото: TMD

Погодный радар TMD по состоянию на 17:45 вторника, 18 июня. Фото: TMD

Предупреждение Морского департамента под номером 19 за 2019 год (19/2562 ) было выпущено сегодня утром вслед за предупреждением расположенного на Пхукете регионального офиса Метеорологического департамента Таиланда под номером 23 за тот же год (23/2562).

В период с 18 по 20 июня включительно синоптики прогнозируют обильные дожди во всех андаманских провинциях с волнами на море высотой до 3 м.

Уведомление в стандартных формулировках предписывает капитанам морских судов осуществлять навигацию с повышенной осторожностью. Маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.

Также капитанам предписывается следить за метеорологическими оповещениями и провести проверку технического состояния и оснащения своих судов, включая состояние корпусов, двигателей, судового оборудования, спасательного оборудования. Капитаны, экипаж и пассажиры должны в течение всего времени нахождения на борту носить спасательные жилеты.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

Часть Чалонга в районе пирса и кольцевой развязки останется без электричества 19 июня
Мотоциклист погиб в столкновении с такси на шоссе в Таланге
Часть Камалы останется без воды 19 июня
В зоопарке Пхукета не нашли ненадлежащего обращения с животными
Работник почты погиб под колесами бетономешалки в Таланге
Россиянин умер на территории полицейского участка Патонга
Два жителя Пхукет-Тауна задержаны с 2000 таблеток метамфетамина
Мотоцикл с двумя бирманцами врезался в автобус в Таланге
В море у восточного побережья Пхукета нашли мертвое тело
В Таиланде объявили эпидемию денге на фоне продолжающегося пять месяцев роста заболеваемости
У жителя Пхукет-Тауна изъяли полкило кристаллического метамфетамина
Больницы Пхукета должны раскрыть стоимость лекарств до конца июня
Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в Таиланде
Обещанные юристы-волонтеры в полицейских участках не появились в срок
В Патонге задержаны 13 человек за нелегальные азартные игры

 

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential
Express Carpet and Decor
Thailand Property Awards - Asia Property Awards

 