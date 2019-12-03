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На Пхукете уничтожили 5696 единиц контрафактной продукции

Пхукетская таможня провела очередную акцию показательного уничтожения контрафакта, изъятого в местных магазинах или при попытке ввоза в страну.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Декабря 2019, 01:34 PM
В Сапан-Хине уничтожили контрафакта стоимостью в 1,9 млн бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Сапан-Хине уничтожили контрафакта стоимостью в 1,9 млн бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Сапан-Хине уничтожили контрафакта стоимостью в 1,9 млн бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Сапан-Хине уничтожили контрафакта стоимостью в 1,9 млн бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Сапан-Хине уничтожили контрафакта стоимостью в 1,9 млн бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Сапан-Хине уничтожили контрафакта стоимостью в 1,9 млн бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Сапан-Хине уничтожили контрафакта стоимостью в 1,9 млн бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Сапан-Хине уничтожили контрафакта стоимостью в 1,9 млн бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Сапан-Хине уничтожили контрафакта стоимостью в 1,9 млн бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Сапан-Хине уничтожили контрафакта стоимостью в 1,9 млн бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Процедура уничтожения контрафакта состоялась утром 3 декабря на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. Под прицелом видеокамер трактором было раздавлено 5695 единиц различной продукции стоимостью в 1,9 млн бат.

Среди уничтоженной продукции были поддельные сумки модных брендов, одежда и обувь, очки, табачная продукция и кальяны. Как заверила госпожа Сутхатсани Супхапхан из пхукетской таможни, представители соответствующих брендов подтвердили, что изъятая продукция является поддельной.

Лицам, у которых изъяли контрафакт, было предоставлено 30 дней, чтобы оспорить это решение, но пересмотра решений в итоге не было.

 

 

 

 

 

 

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