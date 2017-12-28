На Пхукете стартовала кампания по борьбе с рекламой алкоголя

Анонсированная в середине декабря кампания по борьбе с рекламой алкоголя стартовала на Пхукете.

28 Декабря 2017 12:25:33

Проверка на рынке Chivla Market в Самконге. Фото: РРНО

В преддверии праздников сотрудники РРНО выпустили серию уведомлений под идентичными названиями «Запрос о сотрудничестве в соблюдении требований Закона о контроле за оборотом алкоголя от 2008 года» (копии есть в распоряжении редакции). Первое из уведомление было выпущено 19 декабря и адресовалось гражданам и операторам точек, где продается спиртное. Следующие уведомления были адресованны полиции и представителям органов власти.

В уведомлениях бизнесу напомнили о том, что тайские законы запрещают рекламу, побуждающую к употреблению спиртных напитков, а так любые маркетинговые кампании, направленные на стимулирование покупок алкоголя. Кроме того, РРНО напомнил о том, что алкоголь запрещено продавать в ряде мест (в государственных учреждениях общественных парках, в образовательных учреждениях, храмах, на автозаправочных станциях), а разрешенное время торговли: с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00.

Во вторник, 26 декабря, на острове прошли первые проверки соблюдения законов барами и магазинами, в ходе которых к ответственности был привлечен ряд нарушителей.

Около 15:00 вторника сотрудники РРНО провели контрольную закупку в минимаркете Super Cheap рядом с Dowroong Wittaya School. Персонал магазина без проблем продал ревизорам две бутылки пива, после чего те предъявили удостоверения. В итоге менеджер торговой точки был доставлен в ближайший полицейский участок и оштрафован на 3 тыс. бат. В перспективе же торговой точке грозит отзыв лицензии.

Как пояснила участвовавшая в контрольной закупке представительница Минздрава Натпимон На-Накорн, соответствующий запрос будет отправлен губернатору. Аналогичные санкции грозят и барам на территории вечернего рынка Chilva Market, куда Минздрав пришел с проверкой позже в тот же день.

«Указанный магазин Super Cheap находится по соседству со школой Dowroong Wittaya School, а Chilva Market – рядом с Ban Samkong Municipal School», – пояснила госпожа На-Накорн.

Впрочем, на рынке Chilva нашлись и другие нарушения. Так ревизоры выяснили, что сразу семь баров торговали алкоголем не имея действующих лицензий: выданные им изначально разрешения истекли еще 31 декабря 2016 года.

Кроме того, как подчеркнула госпожа На-Накорн, бары на рынке Chilva игнорировали требования закона в отношении рекламы спиртной продукции. Сотрудница Минздрава, в частности, указала на рекламные щиты с известными алкогольными брендами и рекламу промо-акций «купи три напитка – получи один в подарок».

Впрочем, в РРНО не питают иллюзий относительно того, что кампания по борьбе с незаконной рекламой алкоголя будет идти легко. Следующий на очереди – Патонг, и там вероятны проблемы, подтвердила «Новостям Пхукета» глава отделения неконтагиозных заболеваний пхукетского офиса Минздрава Прапа Накара. Именно в зону ответственности ее отдела входит регулирование оборота спиртного. На деле исход кампании будет зависеть от того, насколько активно полиция будет реагировать на выявленные РРНО нарушения.

«Если полиция не будет действовать, то РРНО ничего не сможет. Проводить аресты – работа полицейских», – заявила госпожа Накара.

«Закон нарушают многие операторы этого бизнеса. Я сообщала о нарушениях в Национальный совет по контролю за оборотом алкоголя в Бангкоке. Но решать проблему на местах – это полномочия полиции», – добавила она.