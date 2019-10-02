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На Пхукете сменился начальник полиции

Новый шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири прибыл на остров и приступил к обязанностям на новом посту. Его предшественник генерал-майор Висан Панмани завершил службу в правоохранительных органов.

Новости Пхукета

2 Октября 2019, 06:30 PM
Фото: Phuket Provincial Police

Фото: Phuket Provincial Police

Церемония проводов генерала Панмани прошла в штаб-квартире пхукетской полиции утром понедельника, 30 сентября. Его сменщик, генерал Тхакурапуньясири официально занял пост на следующий день, 1 октября. Смена руководства пхукетской полиции прошла в рамках ежегодной ротации кадров в государственных ведомствах Королевства.

До назначения на Пхукет генерал-майор Тхакурапуньясири занимал пост заместителя начальника Отдела патрульной службы и специальных операций в Бангкоке. Также генерал Тхакурапуньясири с 2017 года является директором полицейского футбольного клуба Police Tero.

В беседе с The Phuket News генерал Тхакурапуньясири заявил, что пока не готов выступить с заявлением относительно своих планов и целей на новом посту или высказаться по каким-либо конкретным вопросам. Генерал отметил, что пока входит в курс дел и знакомится с новой работой.

 

 

 

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