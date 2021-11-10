На Пхукете сдали новое здание администрации провинции

Во вторник, 9 ноября, в Пхукет-Тауне прошла торжественная церемония установки изображения священного Королевского символа Гаруды на фасаде нового здания администрации провинции (Provincial Hall). Данная традиционная церемония с участием буддистских монахов означает, что строительство завершено и здание готово к эксплуатации.

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За ходом церемонии наблюдал аббат храма Wat Mahathat Wachiramongkol и заместитель главы тайской Сангхи по 17 региону Пхра Тхепвачиракорн. Непосредственно проводил церемонию пандит брахмин Джирадет Сомкхан.

Гаруда – глубоко почитаемый тайцами символ, одновременно являющийся и символом Короля с периода Айюттхайи. В частности, изображение Гаруды можно увидеть в шапке каждого официального документа.

Установленная на фасаде Provincial Hall Гаруда выполнена из стеклопластика и покрыта золотом. Фигура весит 30 кг, ее высота – 1,5 м, размах крыльев – также 1,5 м.

Обычно установка Гаруды венчает процедуру строительства здания органа власти и символизирует его готовность к эксплуатации. Считается, что Гаруда охраняет и защищает постройку, а также все находящееся внутри.

Новое здание администрации провинции находится на Tha Kraeng Rd. рядом с парком имени Рамы IX Park (Парк Suan Luang). Контракт на возведение комплекса был подписан в 2014 году, изначальная его сумма составляла 450 млн бат, хотя в день установки Гаруды пхукетский офис PR-департамента назвал сумму в 486 млн бат.

Здание возводилось с многочисленными задержками. В частности, изначальный подрядчик в какой-то момент остался вообще без строительных рабочих на фоне очередного витка кампании по борьбе с использованием труда незарегистрированных мигрантов.

В итоге стройку завершал новый подрядчик, имени которого официальные власти так и не раскрыли, ограничившись формулировкой «совместное предприятие Wall и Tesco». На достройку пришлось выделить отдельный бюджет в 196 млн бат. Финальная сумма расходов на все работы так и не была названа.

Примечательно, что первым был сдан отдельно стоящий конференц центр, в котором на начальном этапе пандемии разместился полевой госпиталь, а затем консультационная клиника Aunjai Clinic, куда рекомендована обращаться всем лицам, получившим положительный анализ на коронавирус методом экспресс-теста на антитела (АТК).

Новое здание должно заменить собой 108-летний административный комплекс на Narisorn Rd. в Пхукет-Тауне, которым еще в 1977 году был признан охраняемым объектом высокой исторической значимости.

Старый комплекс был построен в 1907-1913 годах при губернаторе Ко Сим Би На-Ранонге, который тогда возглавлял монтон Пхукет, включавший в себя не только остров, но и все нынешние провинции на побережье Андаманского моря от Ранонга до Сатуна. Комплекс был открыт лично Его Величеством Королем Вачиравудом (Рама VI) 22 апреля 1917 года.

В новом комплексе на Tha Kraeng Rd. должны разместить сотрудники примерно двух десятков государственных ведомств, причем некоторые из них (около полусотни), согласно сообщению PR-службы Пхукета, уже переехали в свои кабинеты.

Комплекс располагается на площади более 54 рай земли и состоит из двух зданий – основного офисного центра и конференц-помещения. Также имеется просторная парковка и небольшой общественный парк.

Среди прочих в новый комплекс должны переехать Апелляционный суд по восьмому региону, пхукетский офис Национальной антикоррупционной комиссии (NACC), офис администрации провинции и другие.