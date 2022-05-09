На Пхукете ребенок потерял зрение из-за инфекции в носовой полости

Пхукетские врачи опровергли появившуюся в социальных сетях информацию о том, что 12-летний ребенок лишился зрения в результате побочных эффектов вакцинации против коронавируса. У мальчика действительно очень тяжелый случай, но с прививкой он не связан, заверили врачи. Слепота вызвана инфекцией в носовой полости, последствия которой затронули отвечающие за эту функцию нервы.

Иккапоп Тхонгтуб

Пхукетские медики полагают, что развитие инфекции и прививка просто совпали по времени, а причинно-следственной связи нет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукетские медики полагают, что развитие инфекции и прививка просто совпали по времени, а причинно-следственной связи нет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукетские медики полагают, что развитие инфекции и прививка просто совпали по времени, а причинно-следственной связи нет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукетские медики полагают, что развитие инфекции и прививка просто совпали по времени, а причинно-следственной связи нет. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Утром 9 мая глава провинции Наронг Вунсиуе и ведущие медицинские специалисты Vachira Phuket Hospital провели пресс-конференцию, посвященную случаю 12-летнего Нонтхапхата Сэ-Онга, который ослеп из-за инфекции в носовой полости. Участие в мероприятии также приняли директор главной пхукетской больницы доктор Вирасак Лортхонгкхам и глава округа Таланг Банча Тхану-Ин.

Решение провести пресс-конференцию было принято на фоне общественного резонанса возникшего в связи с обращением дедушки и бабушки Нонтхапхата, которые через тайские СМИ попросили у жителей острова финансовой помощи для оплаты счетов за лечение их внука, ослепшего после прививки против коронавируса вакциной Pfizer. Престарелые родственники ребенка заявили, что связывают его проблемы со здоровьем именно с введением второй дозы препарата для защиты от COVID-19.

Как было сообщено, Нонтхапхат получил вторую дозу вакцины 25 ноября прошлого года. Спустя девять дней ему резко стало плохо, а на десятый день после прививки у него начались конвульсии, и он потерял сознание. Ребенка доставили в больницу Thalang Hospital, а оттуда перевели в центральное медицинское учреждение Vachira Phuket Hospital, где он провел две недели в отделении интенсивной терапии и лишь после этого пришел в сознание, но ослепшим на оба глаза.

Специалист-отоларинголог Конгкрит Канджанапайсит рассказал, что причиной слепоты стали последствия бактериальной инфекции в носовой полости. Заражение привело к воспалению в области глаз, которое до сих пор хорошо видно на фотографиях ребенка. По его словам, диагноз был подтвержден люмбальной пукнцией, показавшей заражение спиномозговой жидкости. Случай редкий и нетипичный, «так что не удивительно, что обычный врач не смог сразу диагностировать его», заявил доктор Канджанапайсит.

Он рассказал, что курс лечения в данном случае предполагает борьбу с заражением при помощи антибиотиков, а также применение средств для улучшения кровотока. Только после этого можно будет делать какие-то прогнозы относительно восстановления зрения у ребенка. При этом с момента, когда Нонтхапхату стало плохо, уже прошло больше пяти месяцев.

«Мы должны устранить проблему так быстро, как только возможно, иначе зрение может не восстановиться полностью», – добавил доктор Канджанапайсит, тем самым указав, что относительно хороший исход все-таки возможен.

Врач-офтальмолог Пратана Туньякнит добавила, что непосредственно по «глазному» профилю мальчик уже прошел три процедуры, включая хирургическое вмешательство для удаления гноя из области глазницы. Хотя самого гноя внутри не оказалось, но операция позволила подтвердить, что причиной проблемы стала та же инфекция, следы которой были обнаружены при люмбальной пункции. Доктор Туньякнит пояснила, что заражение вышло за пределы назофарингеальной области, затронув и мозг.

Выступая на пресс-конференции, доктор Мыанпрэ Бунлом из пхукетского офиса Минздрава (РРНО) сообщила, что случай Нонтхапхата был передан в региональное отделение ведомства для рассмотрения. В частности, в Таиланде предусмотрена выплата компенсации в случае возникновения отрицательных последствий для здоровья по причине прививки. Но по общему мнению пхукетских медиков, данный случай к таким не относится.

«Это простое совпадение, что два события [вакцинация и развитие инфекции в носовой полости] произошли так близко друг к другу по времени», – заверила доктор Бунлом.

Впрочем, директор Vachira Phuket Hospital Вирасак Лортхонгкхам указал, что материалы по данному случаю все равно были переданы в профильный комитет по вопросам выплаты компенсаций за негативные побочные эффекты вакцинации.

Как сообщало в апреле Национальное управление медицинской защиты (NHSO), всего за прошедший год таких компенсаций было выплачено на сумму в 1,7 млрд бат. В том числе 3,67 тыс. семей получили максимальные выплаты в размере 400 тыс. бат. после смерти родственников по причинам, связанным с вакцинацией.