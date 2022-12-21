На Пхукете проверяют новогодние подарочные наборы на запрещенку

Пока дорожная полиция готовится к новогоднему усилению контроля за соблюдением ПДД, пхукетский офис Министерства коммерции приступил к собственной ежегодной праздничной активности – проверке подарочных корзин, которыми у местного бизнеса принято одаривать друг друга в Новый год. Дело в том, что закон регламентирует, что допускается включать в наборы, а что запрещено. Нельзя, в частности, спиртные напитки, что прямо прописано в Законе об обороте алкоголя.

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О начале новогодних проверок «подарков от Санты» сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественность (PR Phuket) со сылкой на главу местного офиса Минторговли Воранит Апхиратджиравонг. Инспекции проводят сотрудники входящего в ее ведомство Управления мер и весов, а также представители пхукетских отделений Минздрава (РРНО) и Совета по защите прав потребителей (ОСРВ).

Впрочем, целью ревизоров является содержимое не индивидуально формируемых людьми подарочных корзин, а предлагающихся в магазинах готовых наборов, которые сейчас в изобилии предлагаются в розничных сетям. Основное внимание уделяется тому, чтобы в корзину не прокралось спиртное или брошюра, пропагандирующая его употребление. Закон в принципе запрещает и рекламу спиртного, и любые промо-акции в отношении него, в том числе, включение алкоголя в комплексные предложения с другими товарами.

Пока что, по словам госпожи Апхиратджиравонг, ситуация нормальная. Глава офиса Минторговли на Пхукете не сказала, были ли обнаружены какие-то нарушения, но заверила, что предложение подарочных корзин в рознице достаточное для удовлетворения спроса потребителей, а сами покупатели отдают предпочтение «продуктам для здоровья в экологически сознательной упаковке».

«И потребители предпочитают покупать подарочные корзины со средней стартовой ценой от 299 бат до 999 бат», – добавила она.

Госпожа Апхиратджиравонг призвала продавцов помнить и о других требованиях к предлагаемой покупателям продукции, включая положения Закона о ценах на товары и услуги, который обязывает торговцев четко указывать стоимость товаров. На всякой подарочной корзинке должен иметься ценник, чтобы покупатель точно знал, сколько она стоит. Это же относится к любым прочим товарам и услугам.

«Если потребители сталкиваются с проблемами с любой продукцией, они могут незамедлительно проинформировать об этом точку продажи. По вопросам нарушения правил о четком указании цен они также могут обращаться в Группу экономического контроля и развития при офисе Минторговли на Пхукете», – добавила она.

Как правило отсутствием ценников на товары грешат некоторые торговцы на рынках, а также владельцы и менеджеры ресторанов, специализирующихся на морепродуктах. Последняя резонансная история такого плана произошла на Пхукете в августе, когда тайский турист в TikTok обвинил пхукетское заведение в «заоблачных ценах», которые к тому же не были указаны в меню. Местный офис Минторговли решил не комментировать историю публично.

При этом в недавнем интервью газете Bangkok Post глава туристической полиции Таиланда генерал-лейтенант Сукхун Проммайон косвенно затрагивал этот вопрос, когда говорил, о вернувшихся классических схемах мошенничества. Он упоминал распространенную в Бангкоке практику «подработки» таксистов, которые уговаривают туристов посетить ресторан, где после ужина гости получают огромный счет, потому что цена в меню или не указана вовсе, или указана за 100 г, а не за порцию.