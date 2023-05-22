На Пхукете проверяют готовность лайфгардов к низкому сезону

Готовность пляжных спасателей проверяют специалисты во главе профессором медицины из Университета Принца Сонгкхла Лаккхайной Тхайкруа. Первый отчет об инспекциях был опубликован 21 мая, когда команда посетила пляжи Сурин и Банг-Тао. Первый известен своими особо опасными волнами и отбойными течениями (особенно в северной части), на втором море чуть более спокойно, но сам пляж очень большой (6 км вместе с Лайаном и Лейпангом).
Как следует из отчета административной организации Пхукета (PPAO, OrBorJor) проверяющие осмотрели оборудование спасателей, проверили запасы медсредств, а также расспросили самих лайфгардов о том, насколько они готовы.
На следующий день, 22 мая, ревизоры от РРАО приехали в Патонг, где к ним присоединились представители пхукетского офиса Минздрава, врачи из Patong Hosptal и Vachira Hospital, а также сотрудники морской полиции.
Протяженность пляжа в Патонге составляет около 2,5 км, а главными сложностями являются большое число людей и посещение пляжа туристами в темное время суток, когда спасателей на берегу нет. Дополнительная проблема – скалистое побережье Калима, где ранее неоднократно гибли люди.
Смерть на Промтхепе
Россиянин Юрий Смоян погиб на мысе Промтхеп утром 12 мая. Мужчина находился на прибрежных скалах с тремя друзьями, когда компанию смыло в море мощной волной. Друзья Смояна спаслись, но его самого нашли только через двое суток – мертвое тело к тому моменту отнесло на 20 км от места падения в воду.
После гибели россиянина мэр Раваи Арун Солос снова поднял вопрос о том, чтобы запретить людям спускаться на прибрежные скалы на Промтхепе.
«Это уже не впервые. Подобные случаи происходили и раньше. Нам нужно найти способ остановить это», – заявил господин Солос.
Знаки, предупреждающие об опасности, стоят на Промтхепе уже более 10 лет. После гибели китайского студента на скалах в 2013 году муниципалитет предлагал возвести ограждение, но идея была отвергнута, поскольку забор испортит вид, ради которого люди и посещают самую южную точку Пхукета.