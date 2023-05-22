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На Пхукете проверяют готовность лайфгардов к низкому сезону

Согласно уведомлению метеорологов, 22 мая на Пхукете официально начался низкий сезон, в связи с чем власти острова начали инспекцию пунктов базирования пляжных спасателей на предмет их готовности к работе в месяцы максимально высокой угрозы.

Новости Пхукета

23 Мая 2023, 09:00 AM
Проверка готовности спасателей в Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Проверка готовности спасателей в Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Проверка готовности спасателей в Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Проверка готовности спасателей в Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Проверка готовности спасателей в Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Проверка готовности спасателей в Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Проверка готовности спасателей на пляжах Сурин и Банг-Тао. Фото: PPAO

Готовность пляжных спасателей проверяют специалисты во главе профессором медицины из Университета Принца Сонгкхла Лаккхайной Тхайкруа. Первый отчет об инспекциях был опубликован 21 мая, когда команда посетила пляжи Сурин и Банг-Тао. Первый известен своими особо опасными волнами и отбойными течениями (особенно в северной части), на втором море чуть более спокойно, но сам пляж очень большой (6 км вместе с Лайаном и Лейпангом).

Как следует из отчета административной организации Пхукета (PPAO, OrBorJor) проверяющие осмотрели оборудование спасателей, проверили запасы медсредств, а также расспросили самих лайфгардов о том, насколько они готовы.

На следующий день, 22 мая, ревизоры от РРАО приехали в Патонг, где к ним присоединились представители пхукетского офиса Минздрава, врачи из Patong Hosptal и Vachira Hospital, а также сотрудники морской полиции.

Протяженность пляжа в Патонге составляет около 2,5 км, а главными сложностями являются большое число людей и посещение пляжа туристами в темное время суток, когда спасателей на берегу нет. Дополнительная проблема – скалистое побережье Калима, где ранее неоднократно гибли люди.

Смерть на Промтхепе

Россиянин Юрий Смоян погиб на мысе Промтхеп утром 12 мая. Мужчина находился на прибрежных скалах с тремя друзьями, когда компанию смыло в море мощной волной. Друзья Смояна спаслись, но его самого нашли только через двое суток – мертвое тело к тому моменту отнесло на 20 км от места падения в воду.

После гибели россиянина мэр Раваи Арун Солос снова поднял вопрос о том, чтобы запретить людям спускаться на прибрежные скалы на Промтхепе.

«Это уже не впервые. Подобные случаи происходили и раньше. Нам нужно найти способ остановить это», – заявил господин Солос.

Знаки, предупреждающие об опасности, стоят на Промтхепе уже более 10 лет. После гибели китайского студента на скалах в 2013 году муниципалитет предлагал возвести ограждение, но идея была отвергнута, поскольку забор испортит вид, ради которого люди и посещают самую южную точку Пхукета.

 

 

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