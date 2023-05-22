На Пхукете проверяют готовность лайфгардов к низкому сезону

Согласно уведомлению метеорологов, 22 мая на Пхукете официально начался низкий сезон, в связи с чем власти острова начали инспекцию пунктов базирования пляжных спасателей на предмет их готовности к работе в месяцы максимально высокой угрозы.

Новости Пхукета

Готовность пляжных спасателей проверяют специалисты во главе профессором медицины из Университета Принца Сонгкхла Лаккхайной Тхайкруа. Первый отчет об инспекциях был опубликован 21 мая, когда команда посетила пляжи Сурин и Банг-Тао. Первый известен своими особо опасными волнами и отбойными течениями (особенно в северной части), на втором море чуть более спокойно, но сам пляж очень большой (6 км вместе с Лайаном и Лейпангом).

Как следует из отчета административной организации Пхукета (PPAO, OrBorJor) проверяющие осмотрели оборудование спасателей, проверили запасы медсредств, а также расспросили самих лайфгардов о том, насколько они готовы.

На следующий день, 22 мая, ревизоры от РРАО приехали в Патонг, где к ним присоединились представители пхукетского офиса Минздрава, врачи из Patong Hosptal и Vachira Hospital, а также сотрудники морской полиции.

Протяженность пляжа в Патонге составляет около 2,5 км, а главными сложностями являются большое число людей и посещение пляжа туристами в темное время суток, когда спасателей на берегу нет. Дополнительная проблема – скалистое побережье Калима, где ранее неоднократно гибли люди.

Смерть на Промтхепе

Россиянин Юрий Смоян погиб на мысе Промтхеп утром 12 мая. Мужчина находился на прибрежных скалах с тремя друзьями, когда компанию смыло в море мощной волной. Друзья Смояна спаслись, но его самого нашли только через двое суток – мертвое тело к тому моменту отнесло на 20 км от места падения в воду.

После гибели россиянина мэр Раваи Арун Солос снова поднял вопрос о том, чтобы запретить людям спускаться на прибрежные скалы на Промтхепе.

«Это уже не впервые. Подобные случаи происходили и раньше. Нам нужно найти способ остановить это», – заявил господин Солос.

Знаки, предупреждающие об опасности, стоят на Промтхепе уже более 10 лет. После гибели китайского студента на скалах в 2013 году муниципалитет предлагал возвести ограждение, но идея была отвергнута, поскольку забор испортит вид, ради которого люди и посещают самую южную точку Пхукета.