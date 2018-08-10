На Пхукете проверят иногородние автобусы и минивэны

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) намерен проверить все автобусы и минивэны, которые зарегистрированы в других провинциях, но при этом работают на Пхукете.

10 Августа 2018 10:15:17

Фото: Сириписит Бунчучип

Согласно распоряжению PLTO, владельцы иногородних автобусов и минивэнов должны в срок до 31 августа предоставить свой транспорт для проверки на пригодность к дорожной эксплуатации.

Как пояснил глава PLTO Баньят Кантха, сотрудники ведомства намерены убедиться в безопасности всех работающих на Пхукете автобусов и минивэнов. По словам господина Кантхи, плохое техническое состояние – одна из причин аварий с участием подобного транспорта. В частности, глава PLTO указал на то, что небезопасным транспортом могут пользоваться туроператоры бюджетного ценового сегмента.

Проверки автобусов и минивэнов будут проводиться как в PLTO, так и в автошколе Chotima Driving School.