На Пхукете проверили рыболовецкие суда

Официальные лица провели инспекцию на пирсе в Рассаде, проверив пять пришвартованных там рыболовецких лодок. Нелегальных трудовых мигрантов обнаружено не было, равно как и примет принуждения работников к труду.

Новости Пхукета

Проверка на пирсе в Рассаде прошла в четверг, 27 августа, сообщила PR-служба провинции Пхукет. Команду ревизоров возглавил глава пхукетского офиса Управления охраны труда Вианг Суванна. Целью проверки была борьба с нелегальным трудоустройством, торговлей людьми и несоблюдения предписанных законами условий труда.

Согласно отчету PR-службы, проверены были пять лодок со смешанными экипажами: Jor Kong Watthana 5 (три тайских члена экипажа и 28 граждан Мьянмы), Eakwaraporn (10 тайцев и бирманцев), Sor Thanawutchainavy 19 (трое тайцев, 13 бирманцев, четверо камбоджийцев и двое граждан Лаоса), Sor Thanawut 63 (четверо тайцев), Sor Najasamut (четверо тайцев и 31 бирманец).

Также ревизоры опросили 12 рыбаков на предмет условий их работы. Ни один из опрошенных не заявил о принуждении к труду. Других нарушений также не было выявлено.