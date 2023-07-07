На Пхукете прошли рейды против стритрейсеров

Рейды против молодых тайских стритрейсеров и просто подростков на кустарно тюнингованных мотоциклах проходили на Пхукете с 5 по 7 июля. Мероприятие завершилось пресс-конференцией с участием начальника полиции Пхукета генерал-майора Сермпхана Сириконга, руководителей всех полицейских участков острова и заместителя начальника полиции по восьмому региону генерал-майора Саксиры Пхуакама.
В ходе облав были изъяты 19 мотоциклов и 69 модифицированных глушителей, вызывающих особое раздражение у простых жителей Таиланда и полицейских.
В своем выступлении генерал Пхуакам отметил, что родители подростков должны уделять внимание удержанию детей от «вовлечения в опасные занятия», под которыми в данном случае понимается скоростная езда по улицам на двухколесном транспорте, а также от других угроз, связанных с антисоциальным поведением. В качестве примера были приведены наркотики.
Полиция не уточнила, что будет с мотоциклами, изъятыми у уличных гонщиков в ходе облав. Кустарно изготовленные прямоточные глушители полиция, как правило, показательно уничтожает, давя бульдозерами.
Параллельно проходившей 7 июля пресс-конференции полиция Патонга опубликовала собственное сообщение по теме. Участок рассказал о том, что его сотрудники также выявили мотоциклиста, ездившего на байке, глушитель которого не соответствовал стандартам по уровню шума.
В отличие от подростков-стритрейсеров с их MSX и Wave’ами (на фото у некоторых даже имелись корзинки для покупок), это мужчина был на KTM Duke 390.