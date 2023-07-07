На Пхукете прошли рейды против стритрейсеров

Правоохранительные органы Пхукета провели серию облав на местных стритрейсеров. Особое внимание, как и прежде, было уделено тайской молодежи на мотоциклах с кустарно изготовленными прямоточными глушителями. Впрочем, в своем выступлении по итогам операции представитель регионального штаба полиции затронул и более существенные вопросы, такие как безопасность на дорогах общего пользования и профилактика антисоциального поведения молодежи в целом.

Новости Пхукета

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: PR Phuket

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: PR Phuket

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: Phuket Police

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: Phuket Police

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: Phuket Police

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: Phuket Police

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: PR Phuket

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: PR Phuket

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: PR Phuket

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: Phuket Police

Полиция провела рейды против несовершеннолетних стритрейсеров на Wave’ax и MSX’ax с кустарными глушителями. В Патонге тем временем скромно задержали мужчину на KTM Duke 390, у которого тоже труба не соответствовала стандартам по шуму. Фото: Phuket Police

Рейды против молодых тайских стритрейсеров и просто подростков на кустарно тюнингованных мотоциклах проходили на Пхукете с 5 по 7 июля. Мероприятие завершилось пресс-конференцией с участием начальника полиции Пхукета генерал-майора Сермпхана Сириконга, руководителей всех полицейских участков острова и заместителя начальника полиции по восьмому региону генерал-майора Саксиры Пхуакама.

В ходе облав были изъяты 19 мотоциклов и 69 модифицированных глушителей, вызывающих особое раздражение у простых жителей Таиланда и полицейских.

В своем выступлении генерал Пхуакам отметил, что родители подростков должны уделять внимание удержанию детей от «вовлечения в опасные занятия», под которыми в данном случае понимается скоростная езда по улицам на двухколесном транспорте, а также от других угроз, связанных с антисоциальным поведением. В качестве примера были приведены наркотики.

Полиция не уточнила, что будет с мотоциклами, изъятыми у уличных гонщиков в ходе облав. Кустарно изготовленные прямоточные глушители полиция, как правило, показательно уничтожает, давя бульдозерами.

Параллельно проходившей 7 июля пресс-конференции полиция Патонга опубликовала собственное сообщение по теме. Участок рассказал о том, что его сотрудники также выявили мотоциклиста, ездившего на байке, глушитель которого не соответствовал стандартам по уровню шума.

В отличие от подростков-стритрейсеров с их MSX и Wave’ами (на фото у некоторых даже имелись корзинки для покупок), это мужчина был на KTM Duke 390.