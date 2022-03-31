На Пхукете прошли обыски по делу о спекуляции лотерейными билетами

Резонансное столичное дело в отношении онлайн-платформы Blue Dragon Lottery, занимавшейся перепродажей билетов государственной лотереи, дошло до Пхукета. В среду, 30 марта, на острове была проведена серия обысков у лиц, причастных к скупке билетов и перепродаже по завышенным ценам.

Иккапоп Тхонгтуб

Рейд 30 марта возглавил начальник штаба полиции по восьмому региону генерал-майор Напханвут Лиамсангуан. Сотрудники полиции под его командование обыскали три жилых дома – два в Рассаде и один в Кароне. Операция проводилась в рамках серии мероприятий в 13 локаций семи южных провинций: Пхукет, Чумпзон, Краби, Накхон-Сри-Тхаммарат, Сураттхани, Ранонг и Пханг-Нга.

Приказ поступил от заместителя начальника полиции Таиланда генерал-лейтенанта Прачуапа Вонгсука. В понедельник, 28 марта, он лично возглавил обыск в офисе Lottery Online Co в ходе которого, как сообщали СМИ, были изъяты «миллионы лотерейных билетов». До этого обыски прошли в провинциях Нонтхабури и Лой, где находятся офисы компании Mungkornfa, которую полицейские называют посредником в сети спекулянтов.

Генерал Лиамсангуан указал, что в ходе операции на Пхукете были задержаны несколько подозреваемых, но «представителям» Blue Dragon Lottery они не являются. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении им обвинений.

«Они работали своего рода агентами. Blue Dragon продавала им лотерейные билеты под 90-97 бат за штуку, а агенты перепродавали по 100-105 бат и больше. Blue Dragon замешана в продаже билетов по завышенным ценам агентам, а сами агенты – в реализации их по завышенным ценам. Независимо от того, где Blue Dragon берет лотерейные билеты, компания продает их по завышенным ценам агентам и широкой публике», – пояснил генерал Лиамсангуан.

В ходе обысков в Рассаде и Кароне полицейские изъяли компьютеры, банковские книжки и другие улики, которые были отправлены в полицейский участок Тха-Чат-Чай, находящийся рядом со штаб-квартирой полиции по восьмому региону.

Один из идеологов кампании по борьбе с лотерейными спекулянтами – вице-премьер Сексакон Аттавонг. По его словам, силовики стремятся защитить обычных людей от вовлечения в продажу лотерейных билетов по завышенным ценам. По словам господина Аттавонга, занимающиеся спекуляциями структуры зарабатывают на этом миллионы и должны быть привлечены к ответственности по закону. После обысков в Бангкоке он говорил, что оборот Blue Dragon в каждый тираж лотереи – свыше 100 млн бат. Также он добавлял, что вовлеченные в подобные действия официальные распространители будут лишены квот, выданных им Управлением государственной лотереи (GLO).