На Пхукете прокладывают «временную дорогу» из Чалонга в Патонг

Власти Пхукета намерены попытаться превратить грунтовую дорогу через джунгли из Чалонга в Патонг в маршрут, пригодный для обычного транспорта. Это следует из сообщения пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket), опубликованного 24 октября по итогам серии совещаний в администрации провинции.

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Работы на грунтовой дороге через джунгли между Чалонгом и Патонгом. Фото: PR Phuket

Работы на грунтовой дороге через джунгли между Чалонгом и Патонгом. Фото: PR Phuket

Работы на грунтовой дороге через джунгли между Чалонгом и Патонгом. Фото: PR Phuket

Работы на грунтовой дороге через джунгли между Чалонгом и Патонгом. Фото: PR Phuket

Работы на грунтовой дороге через джунгли между Чалонгом и Патонгом. Фото: PR Phuket

Работы на грунтовой дороге через джунгли между Чалонгом и Патонгом. Фото: PR Phuket

Работы на грунтовой дороге через джунгли между Чалонгом и Патонгом. Фото: PR Phuket

Работы на грунтовой дороге через джунгли между Чалонгом и Патонгом. Фото: PR Phuket

Работы на грунтовой дороге через джунгли между Чалонгом и Патонгом. Фото: PR Phuket

Губернатор Наронг Вунсиеу и другие официальные лица на дороге в джунглях между Чалонгом и Патонгом. Фото: PR Phuket

«Пхукет ускоряет подготовку временной дороги на пляж Патонг после того, как на основной трассе произошел обвал грунта, и движение пришлось закрыть», – сообщила PR-служба во второй половине дня 24 октября.

«Административная организация провинции (OrBorJor, РРАО) доставила строительную технику для дорожных работ на дороге, проходящей за храмом Wat Luang Pu Supa в Патонг протяженностью в 3 км. Ожидается, что временный маршрут откроется через две недели», – добавил PR Phuket.

Не использующуюся грунтовую дорогу, о которой осведомлены многие энтузиасты исследования «секретных» уголков Пхукета, посетила 24 октября делегация официальным лиц во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу, сразу двумя вице-губернаторами Пичетом Панапхонгом и Амнуаем Пинсуваном, президентом OrBorJor Реватом Ариробом и другими лицами.

Среди прочих, в джунгли выехали мэр Чалонга Тханапорн Онгcантипхап и мэр Патонга Чалермсак Манисри, а также представители разных профильных ведомств, включая пхукетский офис Министерства природных ресурсов и окружающей среды.

Официальные лица понаблюдали за работой дорожной техники, разравнивавшей грунтовую дорогу, проходящую через упомянутые «природные ресурсы» от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге примерно к точке, обозначенной на картах Google как рэгги-бар Rasta Mountain.

При этом в публикации PR Phuket было прямо признано, что сейчас дорога находится в неудовлетворительном состоянии и для обычного транспорта непроходима. Свою роль в этом должны были сыграть и недавние обильные дожди, которые не могли не размочить грунт.

«В некоторых местах грунт сходит на дорогу. Некоторые части представляют собой возникшие в результате эрозии канавы. Также дорога проходит через высокие холмы. Автомобильное движение в том и другом направлении невозможно. Но когда грунт будет выравнен, административная администрация уложит поверх гравий и утрамбует его для создания прочной и ровной поверхности на протяженности в 3 км. После этого дорога будет открыта для временного использования, пока не завершится ремонт основной трассы в Патонг», – озвучила планы властей PR-служба.

«Ожидается, что через две недели дорога будет готова для использования, если не будет дождей, и реновация завершится по графику», – добавляется в сообщении.

Комментируя проект, губернатор Вунсиеу сказал, что дорога через джунгли из Чалонга должна стать временным маршрутом и альтернативой для проезда в Патонг, «чтобы облегчить страдания людей, пока ремонт основной трассы не закончен».

«Страдания людей» отметил в своем комментарии и президент OrBorJor Реват Арироб (о том, как сейчас функционирует переход на перевале Патонг-Кату, читайте здесь). Приведение дороги в пригодное для движения состояния он назвал срочным проектом, а также отметил, что отсутствие нормального сообщения с Патонгом грозит негативными экономическими последствиями для этого курорта.

«Поэтому необходимо иметь запасной маршрут. И в будущем, если основная дорога станет недоступна, использовать его в качестве замены», – заявил господин Арироб.

В публикации PR-службы не упоминается, что о дороге из Чалонга в Патонг неоднократно говорилось раньше, в том числе, как об альтернативе проекту тоннеля из Кату в Патонг, который власти анонсируют уже более десятилетия, но так и не начали прокладывать.

В последний раз тоннель фигурировал в новостях в июне этого года, когда Пхукет посещал глава отвечающего за проект Управления скоростных автодорог Таиланда (EXAT) Сурачет Лаопхунсук. Чиновник, в частности, говорил, что все идет по плану и прокладка Kathu – Patong Expressway (как теперь называется проект тоннеля) должна начаться в декабре 2023 года, а открытие движения намечено на декабрь 2027 года.

Господин Лаопхунсук отмечал, что в конце марта было подписано распоряжение о формировании комитета, который должен заняться отбором частных компаний для реализации проекта в формате частно-государственного партнерства, а в мае ЕХАТ подписало отдельное соглашение с антикоррупционной организацией Anti-Corruption Thailand (ACT) о ее участии в роли независимого наблюдателя, контролирующим отбор партнеров.

Господин Лаопхунсук не стал объяснять, почему привлечение антикоррупционной структуры сочтено необходимым при реализации такого проекта.