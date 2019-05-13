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На Пхукете произошло ДТП с участием велосипедиста-иностранца

Велосипедист из Италии отделался ушибом и ссадиной после ДТП, произошедшего ранним утром 12 мая на шоссе Thepkrasattri Rd. в тамбоне Срисунторн.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Мая 2019, 01:52 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП с участием велосипедиста около 6:00 утра 12 мая. Инцидент произошел в районе храма Wat Tha Ruea и одноименной школы к югу от памятника Героиням.

Как рассказал лейтенант полиции Супхон Муангкай, группа велосипедистов направлялась в сторону памятника, двигаясь в крайней левой полосе близко к бордюру. В районе храма Wat Tha Ruea в данную полосу начал перестраиваться автомобиль Nissan Almera под управлением гражданина Таиланда Плерна Пукто. Находившийся среди велосипедистов итальянец Маурицио Солароли был вынужден максимально сильно сместиться к бордюру, что привело к падению. Серьезных травм господин Солароли не получил, помощь медиков мужчине не потребовалась.

Лейтенант Муангкай не уточнил, что именно послужило непосредственной причиной падения: контакт велосипеда с бордюром или с автомобилем. При этом на одной из фотографий с места событий видна потертость на левой боковой стороне переднего бампера машины.

«Предварительное расследование указывает на то, что господин Пукто управлял автомобилем без надлежащей осторожности. Поскольку провести тест на алкоголь на месте ДТП было невозможно, водителя доставили в больницу Thalang Hospital для медицинского освидетельствования», – заявил лейтенант Муангкай.

 

 

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