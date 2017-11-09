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На Пхукете произошла авария с участием пикапа и такси с туристами

Водитель пхукетского такси и его пассажиры избежали травм после того, как их автомобиль врезался в фонарный столб, сбитый потерявшим управлением пикапом.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Ноября 2017 12:54:36

Полиция Таланга получила сообщение об аварии с участием двух транспортных средств произошла на Thepkrasattri Rd. около 00:15 ночи 9 ноября. Прибывший на место событий наряд обнаружил брошенный посреди дороги белый пикап Chevrolet Colorado и официальное сине-желтое такси. Также на проезжей части лежал вырванный с корнем фонарный столб.

Водитель такси Салид Сурияйотхин рассказал полиции, что он возвращался из аэропорта, когда двигавшийся во встречном направлении пикап вылетел на разделительную полосу и на высокой скорости врезался в фонарный столб, который упал прямо перед такси. Избежать столкновения таксисту не удалось, но ни его пассажиры, ни он сам не пострадали. Водитель пикапа с места событий скрылся.

Как пояснил капитан Варавут Сенсоп из полиции Таланга, поврежденный пикап был отбуксирован на стоянку у полицейского участка. Водителя полиция пока не нашла.
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