На Пхукете проходит конференция стран АСЕАН по спорту

Международная конференция по вопросам развития спорта с участием министров и других высокопоставленных лиц стран АСЕАН началась на Пхукете 25 октября.

Первый день спортивной конференции SOMS-13 на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый день спортивной конференции SOMS-13 на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый день спортивной конференции SOMS-13 на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый день спортивной конференции SOMS-13 на Пхукете. Фото: PR Phuket

Первый день спортивной конференции SOMS-13 на Пхукете. Фото: PR Phuket

Мероприятие, официально озаглавленное как 13-я встреча Asean Senior Officials Meeting on Sports (SOMS-13), принимает отель Angsana Laguna Phuket в Чернг-Талей, который официальные лица все чаще выбирают для проведения MICE-событий.

Для участия в конференции на Пхукет прибыл министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн. Этим, в частности, объясняется его присутствие на пляже Лайан, когда туда доставили сегодня днем тело погибшей россиянки Елены Радченко. Основной целью визита господина Ратчакитпракарна на остров является встреча с коллегами из соседних стран, но он также уделил внимание и экстренной ситуации, произошедшей на острове и напрямую касающейся сферы туризма.

Выступая на отыртии конференции, господин Ратчакитпракарн подчеркнул важность спорта в международных отношениях.

«Мы признаем важность спорта как значимого инструмента в развитии отношений между людьми и укреплении партнерства внутри содружества стран АСЕАН», – заявил министр Ратчакитпракарн, слова которого приводит PR-служба Пхукета.

В содружество АСЕАН – Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии – сейчас входят следующие десять государств: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Секретариат базируется в индонезийской столице Джакарте.

Выступая на открытии конференции, тайский министр подчеркнул, что Таиланд хочет видеть спорт максимально инклюзивным, то есть доступным для людей разного пола и возраста, социального статуса и уровня физической подготовки.

Одновременно для страны важен и спорт профессиональный с высокими достижениями как на национальном, так и на международном уровне.

Кроме того, Таиланд приветствует «академический обмен в сфере спорта внутри региона и за пределами АСЕАН для укрепления сотрудничества и в среде спортивных экспертов». Это должно помогать двигаться вперед всему спортивному сообществу Юго-Восточной Азии.

«На этой встрече мы будем обсуждать и обмениваться идеями по разным спортивным вопросам для достижения общих целей», – подчеркнул господин Ратчакитпракарн.

Как министр туризма и спорта Таиданда господин Ратчакитпракарн сейчас (в 2022-2023 годах) председательствует в Рабочей группе по спортивному сотрудничеству в АСЕАН.

Кроме тайского министра на вчерашней церемонии открытия конференции присутствовали заместитель генсека АСЕАН по вопросам культуры и общества Эккапап Пханвонг, секретарь минтуризма Таиланда Кемпхон Оуитайякун, директор Департамента физкультурного образования Ниват Лимсукниранд. Администрацию Пхукета представлял вице-губернатор Пичет Панапонг.

Список зарубежных гостей включает не только представителей стран АСЕАН, но также делегатов от ЮНЕСКО, футбольной ассоциации ФИФА, антидопингового агентства ВАДА, международного движения за равенство в спорте «Фонд за право играть».

Кроме различных встреч и совещаний, делегаты также побывают на экскурсии в Пхукет-Тауне и посмотрят культурно-историческое представление в недавно возобновившем работу после пандемии Siam Niramit. Конференция продлится по 29 октября.