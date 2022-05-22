Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете продолжается противомоскитная обработка в школах

Власти Пхукета продолжают противомоскитную обработку школ в связи с начало нового учебного года и одновременно сезона лихорадки денге, пик которой по естественным причинам приходится на сезон дождей.

22 Мая 2022, 03:29 PM
Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Муниципалитеты Пхукета продолжают борьбу с комарами. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна.

Как сообщил муниципалитет Пхукет-Тауна, в пятницу, 20 мая, работники медицинского подразделения городской администратии провели окуривание территории учебных заведений, включая Ban Samkong Municipal School, Southern Business Administration Vocational College (SBAC), Phuket Technological College, Wittaya Sathit Phuket School.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. 

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Вспышки лихорадки денге в Таиланде имеют сезонный характер и связаны с колебаниями размеров популяций комаров, которые активно размножаются в дождливую погоду. Основной пик заболеваний лихорадкой в Таиланде приходится на май-октябрь.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Аквапарк Andamanda открылся в Кату
Россия и Таиланд обсудили возобновление прямых авиарейсов
EGAT завершила модернизацию системы энергоснабжения юга Таиланда
Отключение воды ожидается во всем Пхукет-Тауне
Минздрав взял месяц на обдумывание отмены Thailand Pass для иностранцев
Генконсул России принял участие в открытии туристической ярмарки на Пхукете
Продукты с марихуаной дадут попробовать на фестивале в Сапан-Хине
Фестиваль Aqua Lumina начался на Най-Харне
Движение по тоннелю у Central Festival ограничат на неделю
Двое подростков арестованы за унижение школьниц
Еще один случай насилия в подростковой среде предан огласке на Пхукете
В Пхукет-Тауне провели антимоскитную обработку школ
Часть тамбона Чернг-Талей останется 23 мая без света
Число прибытий на Пхукет из Индии превысило 12 тыс. с начала мая
Власти Пхукета ожидают активизации наркоторговли на фоне восстановления туризма

 

QSI International School Phuket
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET

 