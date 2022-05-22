На Пхукете продолжается противомоскитная обработка в школах

Власти Пхукета продолжают противомоскитную обработку школ в связи с начало нового учебного года и одновременно сезона лихорадки денге, пик которой по естественным причинам приходится на сезон дождей.

Как сообщил муниципалитет Пхукет-Тауна, в пятницу, 20 мая, работники медицинского подразделения городской администратии провели окуривание территории учебных заведений, включая Ban Samkong Municipal School, Southern Business Administration Vocational College (SBAC), Phuket Technological College, Wittaya Sathit Phuket School.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью.

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Вспышки лихорадки денге в Таиланде имеют сезонный характер и связаны с колебаниями размеров популяций комаров, которые активно размножаются в дождливую погоду. Основной пик заболеваний лихорадкой в Таиланде приходится на май-октябрь.