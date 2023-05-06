На Пхукете продолжается массовый отлов макак для стерилизации

Очередной раунд кампании по стерилизации макак идет на Пхукете полным ходом. С середины апреля уже больше сотни животных были пойманы и отправлены в Центр изучения дикой природы при заказнике Khao Phra Thaew Wildlife Sanctuary в Таланге. Всего власти планируются стерилизовать 500 обезьян для сдерживания роста их популяций в проблемных локациях, где макаки соседствуют с людьми и создают самые разные проблемы. Обезьяны не только воруют и портят оставленное без присмотра имущество, но также бывают агрессивными, при этом приматы могут быть переносчиками болезней, опасных и для человека.

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Кампания по отлову макак началась 21 апреля (первые клетки начали сооружать на Soi Kingkaew 9 еще 20 числа) и продлится до 16 мая, общая цель – поймать и стерилизовать 500 обезьян. Соответствующую цифру озвучила финансирующая кампанию административная организация Пхукета (OrBorJor, PPAO).

В пятницу, 5 апреля, представители РРАО посетили заказник Кхао-Пхра-Тэу, где их встретил директор Центра изучения дикой природы Понгчарт Чоыхом, занимающийся проектом по контролю за численностью макак с его запуска в 2018 году.

Сейчас господин Чоыхом регулярно публикует на своей странице в Facebook отчеты о ходе работы. В частности, в одной из его публикаций говорится, что отлов макак вышел за пределы изначальной локации на Soi Kingkaew 9. К зоологам в Таланг привозят обезьян, пойманных также на холме То-Сэ (он более известен как Манки-Хилл), на Обезьяньей смотровой площадке на Сирэ (еще одно популярное место у туристов), на Soi Thachin.

Вместе с клетками официальные лица устанавливают и информационные щиты с просьбой к местным жителям и туристам не кормить макак и не мешать их отлову.

Обезьян ловят по самой простой схеме: в выбранном месте сооружают большую клетку-вольер, кладут внутрь фрукты в качестве приманки и захлопывают ловушку, когда обезьяны приходят за угощением и начинают трапезу.

Также за первую неделю мая в центр господина Чоыхома привезли двух макак, доставка которых не была связана с начатой в апреле кампанией. В первом случае речь идет о больной обезьяне, замеченной местными жителями в море у побережья Раваи. Во втором случае – о крупном самце, который докучал жителям Ко-Кэу.

Также в конце апреля, уже после старта кампании, господин Чоыхом сделал две публикации о визитах на остров Пайю, находящийся к востоку от Пхукета. Туда еще в 2018 году отселили первых пойманных и стерилизованных макак, объявив необитаемый Пайю обезьяньим островом.

По словам господина Чоыхома, макаки на Пайю устроились прекрасно: животные здоровы, шерсть у них блестит, а агрессии они не демонстрируют.

В гости к обезьянам сейчас возят туристов. Один из таких визитов запечатлен на фото, выложенных в Facebook главой Центра изучения дикой природы.