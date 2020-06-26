На Пхукете продолжается контроль за ношением масок на пляжах

Как рассказала мэр Патонга Чалермлак Кебсап, на пляже были установлены знаки и информационные щиты, напоминающие о правилах посещения пляжа. Один из знаков представляет собой портрет самой госпожи Кебсап в маске с подписью «Носите маски».
По словам госпожи Кебсап, некоторые из отдыхающих игнорируют требование о ношении масок. В связи с этим спасатели и муниципальные служащие получили распоряжение напоминать людям об этом.
«Мы понимаем, что некоторые из людей хотят почувствовать атмосферу моря и пляжа, но, пожалуйста, носите маски для предотвращения распространения вируса. Пожалуйста, будьте дисциплинированными и без напоминаний со стороны спасателей и официальных лиц», – заявила госпожа мэр.
При этом госпожин Сирават Криангкрай из Департамента общественного здоровья при муниципалитете Патонга добавил, что в некоторых случаях без маски все-таки можно обойтись.
«Если вы купаетесь или занимаете спортом в одиночестве, то маску можно снять, но постарайтесь избегать групп других людей», – заявил он.
Как заявил господин Криангкрай, допустимая дистанция между людьми на пляже – 1,5 м. Групповые виды спорта и другие подобные занятия запрещены.
«Вы можете придти на пляж семьей и держаться одной группой, но постарайтесь избегать взаимодействий с другими людьми и другими группами. И не собирайтесь для совместного употребления еды и напитков», – добавил он.
В свою очередь сержант туристической полиции Ниттая Бунгтхонг отметила, что сотрудники ее ведомства ежедневно патрулируют пляж в Патонге.
«Большинство туристов соблюдают требования по охране здоровья и правила новой нормальности, установленные муниципалитетом Патонга», – заявила она.
Одновременно сержант Бунгтхонг напомнила о том, что на Пхукете в разгаре низкий сезон, в который море может быть крайне опасно.
«Пожалуйста, при нахождении на пляже соблюдайте все правила. Берегите себя и купайтесь только в выделенных зонах [под присмотром спасателей]», – отметила она.