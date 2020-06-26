На Пхукете продолжается контроль за ношением масок на пляжах

Официальные лица и туристическая полиция продолжают контролировать соблюдение правил «новой нормальности» на пляжах острова. Особое внимание своему пляжу уделяет муниципалитет Патонга.

Кхунанья Ванчавет

Как рассказала мэр Патонга Чалермлак Кебсап, на пляже были установлены знаки и информационные щиты, напоминающие о правилах посещения пляжа. Один из знаков представляет собой портрет самой госпожи Кебсап в маске с подписью «Носите маски».

По словам госпожи Кебсап, некоторые из отдыхающих игнорируют требование о ношении масок. В связи с этим спасатели и муниципальные служащие получили распоряжение напоминать людям об этом.

«Мы понимаем, что некоторые из людей хотят почувствовать атмосферу моря и пляжа, но, пожалуйста, носите маски для предотвращения распространения вируса. Пожалуйста, будьте дисциплинированными и без напоминаний со стороны спасателей и официальных лиц», – заявила госпожа мэр.

При этом госпожин Сирават Криангкрай из Департамента общественного здоровья при муниципалитете Патонга добавил, что в некоторых случаях без маски все-таки можно обойтись.

«Если вы купаетесь или занимаете спортом в одиночестве, то маску можно снять, но постарайтесь избегать групп других людей», – заявил он.

Как заявил господин Криангкрай, допустимая дистанция между людьми на пляже – 1,5 м. Групповые виды спорта и другие подобные занятия запрещены.

«Вы можете придти на пляж семьей и держаться одной группой, но постарайтесь избегать взаимодействий с другими людьми и другими группами. И не собирайтесь для совместного употребления еды и напитков», – добавил он.

В свою очередь сержант туристической полиции Ниттая Бунгтхонг отметила, что сотрудники ее ведомства ежедневно патрулируют пляж в Патонге.

«Большинство туристов соблюдают требования по охране здоровья и правила новой нормальности, установленные муниципалитетом Патонга», – заявила она.

Одновременно сержант Бунгтхонг напомнила о том, что на Пхукете в разгаре низкий сезон, в который море может быть крайне опасно.

«Пожалуйста, при нахождении на пляже соблюдайте все правила. Берегите себя и купайтесь только в выделенных зонах [под присмотром спасателей]», – отметила она.