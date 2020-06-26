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На Пхукете продолжается контроль за ношением масок на пляжах

Официальные лица и туристическая полиция продолжают контролировать соблюдение правил «новой нормальности» на пляжах острова. Особое внимание своему пляжу уделяет муниципалитет Патонга.

Кхунанья Ванчавет

26 Июня 2020, 11:33 AM
Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Муниципалитет Патонга

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Муниципалитет Патонга

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Муниципалитет Патонга

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Муниципалитет Патонга

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Муниципалитет Патонга

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Муниципалитет Патонга

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Муниципалитет Патонга

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Муниципалитет Патонга

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Муниципалитет Патонга

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Муниципалитет Патонга

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Туристическая Полиция

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Туристическая Полиция

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Туристическая Полиция

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: Туристическая Полиция

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: TAC

Ношение масок на пляжах Пхукета по-прежнему обязательно. Фото: TAC

Как рассказала мэр Патонга Чалермлак Кебсап, на пляже были установлены знаки и информационные щиты, напоминающие о правилах посещения пляжа. Один из знаков представляет собой портрет самой госпожи Кебсап в маске с подписью «Носите маски».

По словам госпожи Кебсап, некоторые из отдыхающих игнорируют требование о ношении масок. В связи с этим спасатели и муниципальные служащие получили распоряжение напоминать людям об этом.

«Мы понимаем, что некоторые из людей хотят почувствовать атмосферу моря и пляжа, но, пожалуйста, носите маски для предотвращения распространения вируса. Пожалуйста, будьте дисциплинированными и без напоминаний со стороны спасателей и официальных лиц», – заявила госпожа мэр.

При этом госпожин Сирават Криангкрай из Департамента общественного здоровья при муниципалитете Патонга добавил, что в некоторых случаях без маски все-таки можно обойтись.

«Если вы купаетесь или занимаете спортом в одиночестве, то маску можно снять, но постарайтесь избегать групп других людей», – заявил он.

Как заявил господин Криангкрай, допустимая дистанция между людьми на пляже – 1,5 м. Групповые виды спорта и другие подобные занятия запрещены.

«Вы можете придти на пляж семьей и держаться одной группой, но постарайтесь избегать взаимодействий с другими людьми и другими группами. И не собирайтесь для совместного употребления еды и напитков», – добавил он.

В свою очередь сержант туристической полиции Ниттая Бунгтхонг отметила, что сотрудники ее ведомства ежедневно патрулируют пляж в Патонге.

«Большинство туристов соблюдают требования по охране здоровья и правила новой нормальности, установленные муниципалитетом Патонга», – заявила она.

Одновременно сержант Бунгтхонг напомнила о том, что на Пхукете в разгаре низкий сезон, в который море может быть крайне опасно.

«Пожалуйста, при нахождении на пляже соблюдайте все правила. Берегите себя и купайтесь только в выделенных зонах [под присмотром спасателей]», – отметила она.

 

 

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