На Пхукете перезапустили смарт-автобус

Автобусы PKCD, временно отозванные с маршрута после запуска проекта 28 февраля, возобновили работу.

3 Апреля 2018 13:44:51

Информацию о том, что смарт-автобусы возобновили работу, корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердил исполнительный директор консорциума PKCD Ватчара Джару-Ариянон.

«На маршруте 12 остановок. Маршрут проходит от международного аэропорта Пхукета lдо Раваи и обратно (вдоль западного побережья). Стоимость проезда зависит от количества остановок и варьируется в диапазоне между 50-170 бат. Подробную информацию о расположении остановок и ценах можно найти на сайте phuketsmartbus.com», – заявил господин Джару-Ариянон.

Исполнительный директор PKCD указал, что остановки пока еще не оборудованы и представляют собой просто точки посадки и высадки пассажиров, где автобус останавливается на некоторое время.

Оплата проезда, как подтвердил господин Джару-Ариянон, осуществляется при помощи смарт-карты, которую можно приобрести в самом автобусе за 500 бат. При этом 100 бат из этой суммы списываются в качестве платы за карту, а 400 начисляются на счет для оплаты проезда и совершения покупок в заведениях-партнерах.