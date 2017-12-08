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На Пхукете перекроют улицы 10 декабря для проведения соревнований Phukethon

Дорожная полиция Пхукет-Тауна объявила о перекрытии ряда улиц и ограничения движения по некоторым крупным трасса в связи с проведением спортивных соревнования Phukethon в воскресенье, 10 декабря.

Шела Рива

8 Декабря 2017 15:52:09

Первые забеги в рамках Phukethon состоятся 9 декабря, но поскольку в этот день участники будут соревноваться на коротких дистанциях, улицы перекрываться не будут. Субботние забеги пройдут на пляже Най-Харн и в Сапан-Хине.

Однако в воскресенье, 10 декабря, забеги будут проходить по дорогам общего пользования, в результате чего движения транспорта придется ограничить.

Как пояснил подполковник полиции Тирават Лэмсуван, с 1:00 ночи до 11:00 утра будут закрыты улицы, по которым пройдет забег на 10 км и часть забега на 21,1 км. Закрыта будет дорога, ведущая от Сапан-Хина к перекрестку у моста Phra Maha Chanok Bridge, а также Soi Sakdidejana 7, Dibuk Rd., Thepkrasattri Rd., Thalang Rd., Yaowarat Rd., Soi Romanee., Phang Nga Rd., Montri Rd., Suthat Rd., Bangkok Rd. и Phuket Rd. в Пхукет-Тауне (в случае с Thepkrasattri Rd., Thalang Rd., и другими протяженными улицами закрыты будет только их участки в Старом городе).

Также для проведения забега на 21,1 км будет ограничено движение по Sakdidet Rd. Полностью закрывать трассу власти не будут, но часть полос зарезервируют для атлетов.

Для проведения главного события – марафона на 42,2 км – будет ограничено движение по Sakdidejana Soi 7 от Сапан-Хина до школы Dowrung Wittaya и дальше по Chao Fa East Rd. и Wiset Rd. плоть до пирса в Раваи и дальше до мыса Промтхеп. По словам подполковника Лэмсувана, на главных шоссе, таких как Chao Fa East Rd. и Wiset Rd. будут закрыты полосы, ведущие в северном направлении.

«Пожалуйста, избегайте указанных улиц и выбирайте альтернативные маршруты», – попросил подполковник.

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