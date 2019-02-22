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На Пхукете перехватили 100 кг кратома

Полиция Пхукета задержала двух наркокурьеров при попытке ввезти на остров 100 кг кратома.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Февраля 2019, 12:00 PM
Фото: Полиция Тха-Чат-Чай

Фото: Полиция Тха-Чат-Чай

Партия наркотиков была обнаружена во время досмотра транспортных средств на КПП Тха-Чат-Чай около 2:00 ночи 20 февраля. Нелегальный груз перевозили 49-летний Нати Мардманунг из Сонгкхла и 34-летний Тханан Чотичронг из Сатуна. Товар мужчины должны были доставить в Сапам.

Как пояснили в полиции, упакованный в пакеты кратом находился в кузове пикапа Toyota Hilux Vigo с номерными знаками провинции Сонгкхла. Наркокурьерам предъявили обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.

Нати Мардманунг заявил полиции, что получил товар от некого «мистера Дама», полного имени которого он не знает. За доставку мужчина должен был получить 15 тыс. бат. Для помощи он взял с собой в рейс Тханана Чотичронга, которому пообещал 2,5 тыс.

 

 

 

 

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