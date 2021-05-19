На Пхукете открылась запись на вакцинацию для всех работающих иностранцев

Иностранные граждане, официально трудоустроенные на Пхукете теперь могут записываться на вакцинацию независимо от сферы трудовой деятельности. До этого заявки принимались только от турбизнеса и смежных отраслей.

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О расширении прививочной кампании среди иностранцев было объявлено на пресс-конференции 19 мая, которая транслировалась онлайн в прямом режиме.

Участие в пресс-конференции приняли губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, вице-губернатор Пияпонг Чувонг, глава административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб, глава местного офиса Минздрава (РРНО) Кусак, директор Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон и шеф-полиции Пхукет-Тауна Тхирават Лиамсуван. Также участие в мероприятии приняли двое представителей научного сообщества: Прача Асаватхира из Министерства цифровой экономики и общества и доктор Чаянон Пучарон из пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла (PSU).

«Ситуация с коронавирусом на этой неделе лучше, мы фиксируем единичные (менее 10) случаи новых дневных заражений. Вчера у нас было лишь два новых случая, общее число в рамках третьей волны достигло 610 человек. 475 пациентов уже выздоровели и были выписаны, 140 все еще проходят лечение, один человек скончался», – привел свежую статистику доктор Кукиаттикун.

«Пять человек находятся на интенсивной терапии, двум из них нужны аппараты поддержки дыхания. В отелях зарезервировано 610 мест для лиц из группы риска, заняты из них 418 мест. В полевом госпитале в PSU имеются 170 коек, 60 из которых заняты. Совместно с OrBorJor мы провели выездное тестирование населения в 12 районах, взяв анализы у 3 тыс. человек. Положительные результаты тестов оказались у девяти», – продолжил он.

Также Минздрав совместно с Управлением социальной защиты провел тестирование среди работников шести компаний с большим числом персонала. В данном случае все тесты дали отрицательный результат.

Не нашлось носителей вируса и среди 100 заключенных пхукетской тюрьмы, у которых взяли анализы на фоне наличия симптомов простуды.

В свою очередь директор Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон озвучил подробности плана по массовой вакцинации. В период с 18 по 28 мая 200 тыс. человек получат свои первые уколы вакциной Sinovac. С 1 по 10 июня 150 тыс. человек получат уколы вакциной AstraZeneca (среди них – лица старше 60 лет). С 11 по 24 июня лица, уже получившие первый укол Sinovac в мае, получат второй укол.

«Вчера на шести станциях массовой вакцинации мы привили 14,6 тыс. человек, достигнув установленного для себя целевого показателя», – отметил доктор Суконтапон.

«Пока что лишь у около 10 человек появились побочные эффекты от вакцины, которые потребовали, чтобы этих людей поместили под наблюдение медиков в больнице. Я заверяю, что на Пхукете нет людей, у кого прививка вызывала бы серьезные побочные эффекты», – добавил он.

Как отметил доктор Прача Асаватхира, представляющий Министерство цифровой экономики и общества, в рамках государственной кампании на прививку записались свыше 376 жителей Пхукета. Из них 174 тыс. уже получили назначенную дату вакцинации.

Первый из двух уколов Sinovac получили 24,1 тыс. человек, 93,2 тыс. получили уже оба укола.

«На текущий момент это в сумме дает 117,3 тыс. человек, что составляет около 24% населения острова. Нам нужно, чтобы зарегистрировались еще около 150 тыс. человек, включая работающих на Пхукете тайцев из других провинций и иностранцев», – заявил доктор Асаватхира.

«Регистрация иностранцев открыта для лиц из любых сфер бизнеса. Вы можете записаться прямо сейчас», – добавил он.