На Пхукете оценят эффективность мер по контролю за численностью обезьян

Специалисты из образовательного центра при природном заказнике Khao Phra Thaew во главе с директором центра Понгчартом Чоыхомом нанесли визит в Рассаду и проинспектировали два места обитания диких макак. В ближайшие три месяца должна быть проведена оценка эффективности принимаемых там мер по сдерживанию роста популяций обезьян.

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Инспекция на Soi King Kaew 9 и Soi Tha Jeen в Рассаде состоялась в среду, 18 сентября. Обе локации пользуются популярностью у туристов и местных жителей, желающих увидеть диких обезьян на Пхукете. При этом места обитания макак непосредственно прилегают к жилым районам, а наличие подкармливающих обезьян туристов создает условия для активного размножения животных.

Господин Чоыхом пояснил, что инспекция была проведена в связи с установкой на Soi King Kaew 9 и Soi Tha Jeen информационных щитов с правилами посещения «обезьяньих джунглей» (см. десять правил здесь). При этом специалист не уточнил, что именно интересовало его сотрудников: сохранность знаков, соблюдение туристами перечисленных на них требований или что-либо еще.

Как видно на опубликованных господином Чоыхомом фотографиях, на Soi King Kaew 9 специалисты обнаружили многочисленную популяцию макак, включая самок с детенышами. При этом одним из элементов начатой год назад кампании как раз была стерилизация обезьян для сдерживания роста их численности.

«Мы проведем оценку эффективности мер по контролю за размерами популяций в течение следующих трех месяцев», – пообещал господин Чоыхом.

При этом специалист заявил, что на Soi Tha Jeen его сотрудники вообще не заметили никаких макак, хотя местные жители заявили ревизорам, что животные выходят к дороге из леса каждое утро.