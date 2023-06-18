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На Пхукете обокрали туристов, согласившихся покурить марихуану с незнакомцами на пляже

Туристическая полиция полиция Пхукета обратилась к гостям острова с призывом не курить марихуану с незнакомыми людьми, поскольку человек в состоянии наркотического опьянения может стать легкой добычей для преступников. Предупреждение было озвучено после того, как двое неустановленных мужчин угостили ганджей тайских туристов на пляже Фридом, а затем обокрали.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Июня 2023, 09:00 AM
До приезда медиков пострадавшую туристку уложили отдыхать на лавочку в местном кафе. Фото: Phuket Tourist Police

До приезда медиков пострадавшую туристку уложили отдыхать на лавочку в местном кафе. Фото: Phuket Tourist Police

Инцидент на пляже Фридом произошел в пятницу, 16 июня. Едва ли он стал первым с момента легализации каннабиса на Пхукете, но именно после него полиция публично озвучила предупреждение о том, что употребление наркотиков с незнакомыми людьми может иметь печальные последствия.

Как рассказали пострадавшие турист и туристка из Чианг-Мая, двое мужчин двое местных жителей подошли к ним на пхукетском пляже с предложением покурить марихуану, поскольку без этого поездка на Фридом – не поездка. Во всяком случае, так пересказали аргументацию злоумышленников мужчина и женщина.

Обоим туристам в итоге стало дурно, причем настолько, что потребовалась сперва помощь на пляже со стороны спасателей, а затем визит в больницу.

Полиция не указала, каких именно вещей лишились туристы в ходе происшествия, а сами они отказались общаться с журналистами. Известно лишь, что заявление о случившемся было подано в полицию Карона, также на сам пляж Фридом приезжали сотрудники туристической полиции.

 

 

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