На Пхукете обокрали туристов, согласившихся покурить марихуану с незнакомцами на пляже

Инцидент на пляже Фридом произошел в пятницу, 16 июня. Едва ли он стал первым с момента легализации каннабиса на Пхукете, но именно после него полиция публично озвучила предупреждение о том, что употребление наркотиков с незнакомыми людьми может иметь печальные последствия.
Как рассказали пострадавшие турист и туристка из Чианг-Мая, двое мужчин двое местных жителей подошли к ним на пхукетском пляже с предложением покурить марихуану, поскольку без этого поездка на Фридом – не поездка. Во всяком случае, так пересказали аргументацию злоумышленников мужчина и женщина.
Обоим туристам в итоге стало дурно, причем настолько, что потребовалась сперва помощь на пляже со стороны спасателей, а затем визит в больницу.
Полиция не указала, каких именно вещей лишились туристы в ходе происшествия, а сами они отказались общаться с журналистами. Известно лишь, что заявление о случившемся было подано в полицию Карона, также на сам пляж Фридом приезжали сотрудники туристической полиции.