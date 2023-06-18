На Пхукете обокрали туристов, согласившихся покурить марихуану с незнакомцами на пляже

Туристическая полиция полиция Пхукета обратилась к гостям острова с призывом не курить марихуану с незнакомыми людьми, поскольку человек в состоянии наркотического опьянения может стать легкой добычей для преступников. Предупреждение было озвучено после того, как двое неустановленных мужчин угостили ганджей тайских туристов на пляже Фридом, а затем обокрали.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Июня 2023, 09:00 AM

До приезда медиков пострадавшую туристку уложили отдыхать на лавочку в местном кафе. Фото: Phuket Tourist Police