На Пхукете не будут запрещать продажу алкоголя 13-15 октября

В субботу, 13 октября, жители Таиланда почтят память Рамы IX, ушедшего из жизни в этот день два года назад. В связи с этим 15 октября будет нерабочим днем, однако запрет на продажу спиртного в эти дни вводиться не будет.

9 Октября 2018 17:40:22

Владельцы баров, ресторанов и магазинов могут сами решить, вести ли им торговлю спиртным 13-15 октября. Не исключено, что некоторые места могут прекратить работу в знак уважения к Раме IX. Фото: Архив The Phuket News

Заместитель начальника пхукетской полиции Сермпан Сириконг подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что продажа алкоголя будет официально разрешена на острове 13-15 октября. Однако решение о том, вести торговлю спиртным или прекратить продажу в знак уважения к памяти Рамы IX, каждое заведение будет принимать самостоятельно. Поэтому не исключено, что некоторые торговые точки в добровольном порядке сократят ассортимент доступной покупателям продукции.

В беседе с корреспондентом редакции полковник Сириконг напомнил, что по распоряжению правительства продажа спиртного запрещена в Таиланде лишь в дни главных буддистских праздников, а также в день выборов.

«Таким образом оператор торговой точки может сам решить, торговать ли ему спиртным в другие дни. Если туристам или другим иностранцам потребуется выпить, они могут это сделать. Но если оператор бизнеса хочет продемонстрировать уважение и приостановить продажу, туристам или иностранцам придется искать место, где продажа ведется», – заявил полковник Сириконг, подразумевая, что граждане Таиланда в ближайшие выходные, видимо, все же воздержатся от употребления спиртных напитков.

Глава Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат заявил «Новостям Пхукета», что РЕВА уже попросила своих членов «выразить уважение и надеть одежду желтых цветов в знак уважения к Королю Пхумипону Адульядету».

«Пока что ничего сверх этого мы у членов ассоциации не просили, но, возможно, мы подробнее обсудим планы в ближайшие дни», – рассказал господин Крыасомбат.

«Мы ждем, пока районная управа Кату проведет совещание по этому вопросу и уведомит нас о принятых решениях. Пока этого не произошло, владельцы баров могут вести бизнес в обычном режиме», – добавил он.

В прошлом году 13 октября в Патонге проходило «в приглушенном режиме». Некоторые бары и клубы приняли решение не открывать свои двери в этот день, другие изменили содержание программы мероприятий и снизили громкости музыки. Также в связи с трауром была значительно сокращена программа Вегетарианского фестиваля 2017 года.