На Пхукете найдены тела обоих пропавших в море филиппинцев

На Пхукете завершились поиски тел двух филиппинцев, пропавших во время купания на пляже Фридом. Труп первого был обнаружен 19 июля неподалеку от места исчезновения, тело второго было найдено 21 числа в заливе Пханг-Нга.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Июля 2019, 10:19 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Двое филиппинцев пропали на пляже Фридом во второй половине дня 17 июля. Мужчины входили в группу из 13 туристов, отдыхавших на пляже. Согласно публикации Bangkok Post, иностранцы занимались серфингом. При этом полиция Карона указывала, что отдыхающие просто купались.

Как подтвердили полицейские, в море пропали 29-летний Ангело Биен Рафаэль Кортез и 40-летний Ноа Ибай. Тело господина Ибая было найдено два дня спустя неподалеку от пляжа Фридом поисковой командой. Труп господина Кортеза обнаружили 21 июля в море у острова Кьеу, находящегося на полпути между Пхукетом и Пхи-Пхи. Тело мужчины заметили в воде местные рыбаки.