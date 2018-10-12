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На Пхукете начинаются самые большие уличные шествия Вегетарианского фестиваля

Дорожная полиция Пхукета предупредила о пробках в Пхукет-Тауне в связи с проведением главных уличных процессий в рамках Вегетарианского фестиваля.

Новости Пхукета

12 Октября 2018 17:52:09

Уличные шествия с участием медиумов-масонгов проходят на Пхукете с 10 октября, однако главные и самые массовые процессии еще впереди. В связи с этим дорожная полиции предупредила местных водителей о возможности больших пробок в Пхукет-Тауне в период с 14 по 17 октября.

«В это воскресенье, 14 октября, состоится процессия верующих из храма Bang Liao Shrine. Процессия начнется на Phuket Rd. в 7:00 и направится в Сапан-Хин для проведения религиозных ритуалов, а затем вернется к храму через Пхукет-Таун. Мы ожидаем окончания шествия к полудню», – заявил «Новостям Пхукета» лейтенант Юттана Рачапонсит из дорожной полиции Пхукет-Тауна.

Лейтенант Рачапонсит подчеркнул, что уличная процессия 14 октября с высокой вероятностью приведет к осложнению дорожной ситуации в городе.

В понедельник, 15 октября, большую процессию проведет храм Jui Tui Shrine, также находящийся в Пхукет-Тауне. Значительная часть процессии также пройдет по Phuket Rd., ввиду чего движение в Старом городе будет затруднено. Верующие дойдут до Сапан-Хина и вернутся назад к храму в районе полудня.

На 16 октября запланировано шествие храма Kathu Shrine. Участники мероприятия пройдут по Wichit Songkram Rd. до Thepkrasattri Rd. в Пхукет-Тауна, после чего свернут направо и по Thepkrasattri Rd. и Phuket Rd. дойдут до Сапан-Хина. Обратный маршрут пройдет по тем же самым улицам.

В среду, 17 октября, большую утреннюю процессию проведет храм Sui Boon Tong Shrine. Маршрут ее будет достаточно запутанным, но пройдут участники шествия вновь по улицам Старого города (и вновь до Сапан-Хина). Кроме того, вечером 17 октября состоится финальная процессия, которая также обычно парализует дорожное движение в Пхукет-Тауне.

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