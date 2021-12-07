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На Пхукете начался семинар по участию Таиланда в миротворческой деятельности ООН

В понедельник, 6 декабря, на Пхукете начался 12-дневный семинар, посвященный участию Таиланда в миротворческих миссиях ООН. Для участия в мероприятии на остров прибыл начальник штаба армии Таиланда генерал Нотхапон Буннгам.

Новости Пхукета

7 Декабря 2021, 06:38 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Переговоры будут проходить с 6 по 17 декабря в отеле Hilton Phuket Arcadia в Кароне. Согласно сообщению официальных лиц, стороны будут обсуждать участие Таиланда в миротворческих миссиях ООН.

Говоря о мероприятии, глава Департамента миротворческих операций ООН Рафаэль Барбиери отметил, что премьер-министр Таиланда подтвердил, что страна готова участвовать в соответствующих инициативах. Данное заявление господин Прают Чан-Оча сделал на саммите лидеров ООН по миротворческим миссиям 28 сентября.

«Семинар нацелен на развитие процессов планирования операций ООН и стран-членов организации по отправке армейских и полицейских сил на миротворческие операции в разных регионах мира», – отметил генерал-майор Наттапон Сэнгчан, возглавляющий миротворческое направление в вооруженных силах Таиланда.

Также семинар в первый день посетили губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, вице-адмирал Сомпонг Нактхонг, генерал полиции Сермпхан Сириконг и полковник Тхотсак Джайари из состава постоянной миссии Таиланда в ООН. Всего в мероприятии принимают участие 22 стран, входящих в ООН.

Напомним, что впервые Таиланд принял участие в миротворческой миссии ООН в 2016 году. Тогда контингент тайских военнослужащих был направлен в Судан.

 

 

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