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На Пхукете начались пятидневные выходные

Сегодня, 12 апреля, в Таиланде начались пятидневные выходные в связи с празднованием Сонгкрана. Страна будет отдыхать по 16 апреля включительно.

Новости Пхукета

12 Апреля 2019, 11:29 AM
Веселого Сонкграна!

Веселого Сонкграна!

Согласно распоряжению правительства, 12-16 апреля в Таиланде являются выходными днями. Таким образом все государственные ведомства, такие как Иммиграционное бюро и Департамент наземного транспорта, возобновят работу только в среду, 17 числа. Также до среды будут закрыты все почтовые отделения.

Основные отделения банков открыты сегодня, но с завтрашнего дня выходные начнутся и у них. Таким образом до среды получить банковские услуги можно будет только в отделениях банков при торговых центрах.

Никаких ограничений на продажу спиртного в праздничные дни не предусмотрено.

 

 

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