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На Пхукете начались бесплатные прививки собак от бешенства

Официальные лица Пхукета и организация Soi Dog Foundation (SDF) продолжают реализацию комплекса мер по предотвращению возможной вспышки бешенства среди животных.

21 Января 2019, 03:07 PM
Фото: Soi Dog Foundation

Фото: Soi Dog Foundation

На прошлой неделе пхукетский офис Управления животноводства сообщил о гибели собаки от бешенства в Чалонге, после чего на острове была организована «карантинная зона», охватывающая южную треть острова (от Кату до Рави и от Карона до поселка Борэ в Вичите). Особое внимание уделяется Чалонгу, где была зафиксирована гибель животного, и Раваи.

Как сообщает PR-служба администрации Пхукета, официальные лица проводят обход домов в пределах карантинной зоны и информируют жителей о возможном риске бешенства. Обнаруженные в ходе обходов животные помещаются под ветеринарное наблюдение на семидневный срок, чтобы убедиться в отсутствии болезни. Владельцам кошек и собак настоятельно рекомендуется сделать питомцам прививки от бешенства. Карантин будет снят не раньше 16 февраля.

Официальные лица просят жителей Пхукета оперативно сообщать в Управление животноводства о замеченных животных, которые проявляют агрессию. Также в списке поводов для беспокойства значатся «необычно громкий лай, слишком обильное слюноотделение, паралич и припадки». Телефон пхукетского офиса Управления животноводства – 076-216934.

Сделать кошке или собаке бесплатную прививку от бешенства можно в здании муниципалитета Чалонга или в центре вакцинации у озера рядом с пляжем Най-Харн. За дополнительной информацией рекомендуется обращаться в Soi Dog Foundation по телефону 076-681029.

 

 

 

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