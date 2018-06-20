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На Пхукете начали выпускать на волю стерилизованных макак

В понедельник, 18 июня, ветеринары выпустили на волю группу из 42 макак, стерилизованных в рамках программы по контролю за численностью обезьян в районах, где животные соседствуют с людьми.

Новости Пхукета

20 Июня 2018 10:06:41

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Стерилизованных макак выпустили в мангровые заросли у Kingkaew Soi 9 в Рассаде в присутствии вице-губернатора Тхаворнвата Конгкэу и господина Понгчарта Чоыхома, руководящего программой по сдерживанию роста обезьяньих популяций.

Официальные лица отметили, что в рамках программы уже стерилизованы более 70 обезьян. По оценкам специалистов, для достижения заявленных целей необходима стерилизация 60% животных в каждой из проблемных локаций. Всего же с начала кампании были пойманы 216 макак.

Напомним, власти Пхукета сейчас занимаются решением проблемы численности обезьян на мысе Яму, в Банг-Ронге, в двух районах Рассады, на острове Сиры, на холме Ранг и на холме То-Сэ. Проект предполагает стерилизацию части обезьян и переселение их на безлюдные острова у побережья Пхукета, в частности, на Ко-Пайю и Ко-Тханан.

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