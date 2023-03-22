На Пхукете начали использовать труд заключенных на чистке водоотводов

Анонсированный властями Пхукета проект по привлечению заключенных местной тюрьмы к обслуживанию ливневых канализаций заработал на практике, сообщила PR-служба администрации провинции.

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Правонарушители приступили к работе в марте, то есть за полтора-два месяца до начала сезона дождей, когда от состояния водостоков будет напрямую зависеть благополучие острова. Прошлый год ознаменовался особо сильными наводнениями в Старом городе и ряде других проблемных районов.

При этом в Пхукет-Тауне или Патонге вся нагрузка по водоотводу падает на каналы Банг-Яй в первом случае и Пак-Банг во втором. Если возникают проблемы с водотоком на пути к каналам или в них – подтопления улиц неминуемы, что ярка показал прошлый год. При этом в Пхукет-Тауне регулярно затапливает исторический центр старого города, который для тайцев является визитной карточкой провинции. Наводнения в Патонге, в свою очередь, напрямую влияют на иностранных туристов и имидж курорта за рубежом.

Как сообщила PR-служба провинции, заключенные будут задействованы на прочистке и обслуживании 13 маршрутов водоотвода общей протяженностью свыше 13,5 км. Текущий этап работ должен быть завершен в течение марта. О графике на будущее официальные лица ничего не сказали, при этом традиционно проблема наводнений встает особо остро в сентябре-октябре.