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На Пхукете начали использовать труд заключенных на чистке водоотводов

Анонсированный властями Пхукета проект по привлечению заключенных местной тюрьмы к обслуживанию ливневых канализаций заработал на практике, сообщила PR-служба администрации провинции.

Новости Пхукета

22 Марта 2023, 04:01 PM
Труд заключенных начали использовать на Пхукетводостокканале с 2023 года. Фото: PR Phuket

Труд заключенных начали использовать на Пхукетводостокканале с 2023 года. Фото: PR Phuket

Труд заключенных начали использовать на Пхукетводостокканале с 2023 года. Фото: PR Phuket

Труд заключенных начали использовать на Пхукетводостокканале с 2023 года. Фото: PR Phuket

Труд заключенных начали использовать на Пхукетводостокканале с 2023 года. Фото: PR Phuket

Труд заключенных начали использовать на Пхукетводостокканале с 2023 года. Фото: PR Phuket

Правонарушители приступили к работе в марте, то есть за полтора-два месяца до начала сезона дождей, когда от состояния водостоков будет напрямую зависеть благополучие острова. Прошлый год ознаменовался особо сильными наводнениями в Старом городе и ряде других проблемных районов.

При этом в Пхукет-Тауне или Патонге вся нагрузка по водоотводу падает на каналы Банг-Яй в первом случае и Пак-Банг во втором. Если возникают проблемы с водотоком на пути к каналам или в них – подтопления улиц неминуемы, что ярка показал прошлый год. При этом в Пхукет-Тауне регулярно затапливает исторический центр старого города, который для тайцев является визитной карточкой провинции. Наводнения в Патонге, в свою очередь, напрямую влияют на иностранных туристов и имидж курорта за рубежом.

Как сообщила PR-служба провинции, заключенные будут задействованы на прочистке и обслуживании 13 маршрутов водоотвода общей протяженностью свыше 13,5 км. Текущий этап работ должен быть завершен в течение марта. О графике на будущее официальные лица ничего не сказали, при этом традиционно проблема наводнений встает особо остро в сентябре-октябре.

 

 

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