На Пхукете началась неделя усиленного контроля на дорогах

Пункты дорожного контроля начали работать с 00:01 понедельника, 11 апреля. Окончание так называемых «семи дней опасности» – в 23:59 воскресенья, 17 числа.
На дорогах оборудованы 11 основных чекпоинтов, три «второстепенных» пункта контроля и 10 «сервисных точек», где можно получить помощь у официальных лиц или просто передохнуть в пути.
Перед началом праздничной недели губернатор провинции Наронг Вунсиеу обратился к жителям острова быть осторожней при совершении поездок в Сонгкран.
«Даже одна потерянная жизнь – это много», – заявил господин Вунсиеу.
Согласно официальной статистике, в прошлом году за «семь дней опасности» в Сонгкран на дорогах Пхукета погиб один человек, травмы получил 21 водитель и пассажир. Всего по стране погибли 277 человек, травмы получили почти 2,4 тыс.