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На Пхукете началась неделя усиленного контроля на дорогах

В понедельник, 11 апреля, на Пхукете началась неделя усиленного контроля на дорогах в связи с празднованием Сонгкрана. Водителей машин и мотоциклов проверяют на наличие прав на управлением транспортом, своевременную оплату транспортного налога, использование ремней безопасности и шлемов, а также, разумеется, трезвость за рулем.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Апреля 2022, 02:14 AM
Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пункты дорожного контроля начали работать с 00:01 понедельника, 11 апреля. Окончание так называемых «семи дней опасности» – в 23:59 воскресенья, 17 числа.

На дорогах оборудованы 11 основных чекпоинтов, три «второстепенных» пункта контроля и 10 «сервисных точек», где можно получить помощь у официальных лиц или просто передохнуть в пути.

Перед началом праздничной недели губернатор провинции Наронг Вунсиеу обратился к жителям острова быть осторожней при совершении поездок в Сонгкран.

«Даже одна потерянная жизнь – это много», – заявил господин Вунсиеу.

Согласно официальной статистике, в прошлом году за «семь дней опасности» в Сонгкран на дорогах Пхукета погиб один человек, травмы получил 21 водитель и пассажир. Всего по стране погибли 277 человек, травмы получили почти 2,4 тыс.

 

 

 

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