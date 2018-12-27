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На Пхукете изъяли полтонны кратома

На Пхукете продолжаются новогодние антинаркотические рейды. В ходе последней операции полиция и сотрудники Совета по контролю за оборотом наркотиков изъяли около 500 кг листьев кратома.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Декабря 2018, 04:29 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщил курирующий антинаркотическую деятельность вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай, операция по перехвату партии кратома прошла утром четверга, 27 декабря.

Некий информатор сообщил официальным лицам, что группа наркокурьеров попытается ввезти наркотики на остров из провинции Сонгхкла на четырех автомобилях. Курьеры, по данным информатора, должны были прибыть на остров между 4:00 и 6:00 утра. Описания автомобилей у источника также имелись.

Около 5:00 утра дежурившие у школы Hong Yok Bamrung School в Май-Кхао полицейские заметили описанные четыре автомобиля и проследили за ними до пункта назначения, жилого дома на Soi Khoktanod 2 в тамбоне Чернг-Талей. Затем все люди, находившиеся в доме, были задержаны.

Всего полиция задержала семь подозреваемых: четверых мужчин и трех женщин в возрасте от 23 до 49 лет. Всем были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.

 

 

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