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На Пхукете изъяли контрафакта на 50 млн бат

Департамент специальных расследований (DSI) провел на Пхукете серию рейдов по борьбе с торговлей контрафактной продукцией. В ходе операции было изъято более 100 тыс. единиц поддельных вещей известных брендов «уличной стоимостью» в районе 50 млн бат.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Апреля 2022, 05:57 PM
На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

На Пхукете изъяли более 100 тыс. контрафактных изделий (преимущественно предметов одежды). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Проведением рейдов руководитель подполковник Пхонсан Тхердсангуан, возглавляющий в Королевской полиции Таиланда подразделение по защите прав интеллектуальной собственности. Запрос на операцию поступил от главы DSI Трайярита Темхивонга, уточнило ведомство.

Обыски с изъятием контрафакта проходили в пяти локациях в разных частях Пхукета, среди которых значатся один склад и два жилых дома в Кату, а также два дома в Ко-Кэу. Там были обнаружены поддельные одежда, обувь, головные уборы и другие предметы с логотипами Louis Vuitton, Gucci, Nike, Adidas, Chanel и так далее.

В DSI пояснили, что расследование было начато после изучения деятельности некой страницы на Facebook, рекламировавшей подделки. При этом об арестах причастных к обороту контрафакта сообщено не было.

 

 

 

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