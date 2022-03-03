На Пхукете изъяли китайские капсулы «от коронавируса»

Полиция провинции Пхукет провела на острове серию арестов в связи с делом о нелегальном распространении китайского фитопрепарата Lianhua Qingwen, который позиционировался продавцами как лекарство против коронавируса. Арестованы были три человека, изъято свыше 8,3 тыс. капсул в упаковках.

Иккапоп Тхонгтуб

БАД «от коронавируса» изъяли на Пхукете. В России он тоже продается. Фото: Полиция Пхукета

БАД «от коронавируса» изъяли на Пхукете. В России он тоже продается. Фото: Полиция Пхукета

БАД «от коронавируса» изъяли на Пхукете. В России он тоже продается. Фото: Полиция Пхукета

БАД «от коронавируса» изъяли на Пхукете. В России он тоже продается. Фото: Полиция Пхукета

В среду, 2 марта, в рамках операции в Патонге (в жилом доме на Phra Metta Rd.) были арестованы 54-летний гражданин Китая Бай Цзифу и 36-летняя гражданка Таиланда Пеннапха Сратхонгхан. В ходе обыска у них была обнаружена 201 коробка препарата Lianhua Qingwen по 24 и 36 капсул в каждой, всего – почти 5,3 тыс. таблеток.

Кроме того, полицейскими во главе с майором Сувиситом Кхирираком были изъяты мобильные телефоны iPhone X и Oppo A54, а также – 43 пачки китайских сигарет Nanjing и Hongtashan.

Позже в тот же день был арестован и 36-летний гражданин Китая Ян Лигинь. В ходе обыска в его доме в поселке Phuket Villa Suanluang полицейские изъяли 74 упаковки Lianhua Qingwen, общее число изъятых капсул составило почти 1,8 тыс.

Бай Цзифу и Пеннапха Сратхонгхан были доставлены в полицейский участок Патонга, где им предъявили обвинения по целому ряду статей, включая продажу медицинских средств без соответствующего разрешения, продажу регулируемых медицинских препаратов, не зарегистрированных как лекарства, продажу фитопрепаратов без лицензии, рекламу фитопрепаратов без лицензии, сокрытие и продажу не прошедшего через таможню товара, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Ян Лигинь был доставлен в полицейский участок Вичита. Ему предъявили обвинения в соучастии в сокрытии товаров, ввезенных в страну в обход таможни.

Капсулы Lianhua Qingwen – биологически активная добавка на основе растительных компонентов, позиционирующаяся как противовирусное и противопростудное средство. Оборот препарата в Таиланде разрешен, но единственным законным импортером является Inway Group Co Ltd. В Китае препарат позиционируется как средство, которое можно применять при коронавирусной инфекции, однако в Таиланде единственное одобренное применение – борьба с симптомами простуды и гриппа.

В состав Lianhua Qingwen входят: цветок японской жимолости, плод форзиции, корень вайды, семя абрикоса, корневище толстокорневищного щитовника и отваренный гипс.

Добавим, что в России препарат можно купить, к примеру, на сайте OZON. В комментариях можно найти отзывы пользователей, рассказывающих, как Lianhua Qingwen помог им при простуде и коронавирусной инфекции («Замечательный препарат. Работает при омикроне отлично»). Поддерживают такое позиционирование и как минимум некоторые продавцы. Лекарственным средством Lianhua Qingwen не является.