На Пхукете изъяли более 3 кг кристаллического метамфетамина и 18 тыс. таблеток

Полиция Пхукета сообщила об аресте трех предполагаемых членов преступной сети по распространению наркотиков. В ходе операции изъявили более 3 кг кристаллического метамфетамина (я-айс) и более 18 тыс. содержащих метамфетамин таблеток (я-ба).

Как следует из сообщения полиции Пхукета, аресты и изъятия были проведены 1 апреля. В ходе рейда задержали трех мужчин – Марутпхонга Инсина из Рассады (возраст – 33 года), Аночу Петчнгама из Раваи (возраст – 34 года) и Комсана Тхонгйама из Раваи (возраст – 27 лет).

Точное количество изъятых наркотиков, согласно полицейскому отчету – 3082 г кристаллов и 18410 таблеток. В качестве улик по делу проходят два скутера – Honda Click и Yamaha Mio, причем каждый в документах полиции оценен примерно в 15 тыс. бат.

Правоохранительные органы не указали, где были произведены аресты и изъяты наркотики, но подозреваемых доставили в полицейский участок Чалонга. Обвинения предъявлены по статье о нелегальном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.