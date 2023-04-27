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На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина

Уроженка провинции Маха-Саракхам была арестована на Пхукете за незаконный оборот наркотиков. При обыске у женщины изъяли свыше 5 кг кристаллического метаметамина. Теперь полиция пытается выйти на человека, по заказу которого она развозила метамфетамин потребителям и распространителям низшего звена.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Апреля 2023, 09:00 AM
На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина. Фото: Border Patrol Police

На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина. Фото: Border Patrol Police

На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина. Фото: Border Patrol Police

На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина. Фото: Border Patrol Police

На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина. Фото: Border Patrol Police

На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина. Фото: Border Patrol Police

На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина. Фото: Border Patrol Police

На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина. Фото: Border Patrol Police

Пограничный полицейский патруль арестовал 40-летнюю уроженку Исана по имени Камонрат Пумйот в понедельник, 27 апреля, в Кату. Правоохранители действовали по наводке некого источника, сообщившего о времени и месте доставки очередной партии наркотиков на Пхукет.

При обыске у госпожи Пумйот было изъято 5 кг кристаллического метамфетамина. Женщина должна была развезти наркотики следующим людям в цепочке. Ее труд в качестве распространителя кристаллов на Пхукете оплачивался исходя из ставки 10 тыс. бат за 1 кг наркотиков. На остров груз доставлялся некой частной курьерской службой.

Госпожа Пумйот сообщила полицейским, что работала на некого мужчину по прозвищу Хуа, однако его настоящие имя и фамилия ей неизвестны. Сейчас следователи пытаются выйти на это человека.

 

 

 

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