На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина

Пограничный полицейский патруль арестовал 40-летнюю уроженку Исана по имени Камонрат Пумйот в понедельник, 27 апреля, в Кату. Правоохранители действовали по наводке некого источника, сообщившего о времени и месте доставки очередной партии наркотиков на Пхукет.
При обыске у госпожи Пумйот было изъято 5 кг кристаллического метамфетамина. Женщина должна была развезти наркотики следующим людям в цепочке. Ее труд в качестве распространителя кристаллов на Пхукете оплачивался исходя из ставки 10 тыс. бат за 1 кг наркотиков. На остров груз доставлялся некой частной курьерской службой.
Госпожа Пумйот сообщила полицейским, что работала на некого мужчину по прозвищу Хуа, однако его настоящие имя и фамилия ей неизвестны. Сейчас следователи пытаются выйти на это человека.