На Пхукете изяли 12 тыс. метаметаминоывых таблеток и 500 г кристаллов

Первая операция была проведена утром 7 апреля в жилом комплексе на Muenag Naka Rd в Вичите. Там был арестован 28-летний Ануча Пинной по прозвищу Гольф. У него полицейские обнаружили 546,38 г кристаллического метамфетамина, 508 таблеток с аналогичным вещество и 31 пистолетый патрон калибра 9 мм. Господину Пинною предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи, а также в хранении боеприпасов.
Утром следующего дня полицейские провели рейд на одной из автозаправок в Кату. Там был арестованы 24-летние Чалотхлорн Вонгчивачарон и Пранит Пхенгсри. У них изъяли 11,8 тыс метамфетаминоывх таблеток и 360 г листьев кратома.
Им были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и хранении наркотических средств пятой категории.
Также в ходе улик полиция иъяла транспортные средства подозреваемых и другие вещи.