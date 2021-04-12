На Пхукете изяли 12 тыс. метаметаминоывых таблеток и 500 г кристаллов

Полиция Пхукета отчиталась о двух успешных антинаркотических рейдах, прошедших в Вичите и Кату. В общей сложности были арестованы три человека, у которых суммарно изъяли 12,3 тыс метаметаминовых таблеток, 500 г метамфетамина в кристаллах и 360 листьев кратома.

Иккапоп Тхонгтуб

Первая операция была проведена утром 7 апреля в жилом комплексе на Muenag Naka Rd в Вичите. Там был арестован 28-летний Ануча Пинной по прозвищу Гольф. У него полицейские обнаружили 546,38 г кристаллического метамфетамина, 508 таблеток с аналогичным вещество и 31 пистолетый патрон калибра 9 мм. Господину Пинною предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи, а также в хранении боеприпасов.

Утром следующего дня полицейские провели рейд на одной из автозаправок в Кату. Там был арестованы 24-летние Чалотхлорн Вонгчивачарон и Пранит Пхенгсри. У них изъяли 11,8 тыс метамфетаминоывх таблеток и 360 г листьев кратома.

Им были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и хранении наркотических средств пятой категории.

Также в ходе улик полиция иъяла транспортные средства подозреваемых и другие вещи.