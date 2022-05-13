На Пхукете ищут пропавшую второй раз за неделю престарелую гражданку Германии

Полиция Пхукета продолжает поиски престарелой гражданки Германии, пропавшей на Пхукете. В последний раз 76-летнюю Барбару Элизабер Монику Глаг Ланге видели в Май-Кхао в понедельник, 9 мая.

Иккапоп Тхонгтуб

Поиски госпожи Ланге начались в среду, 11 мая, когда сотрудники Центра помощи туристам (ТАС) в международном аэропорту Пхукета получили сообщение о ее пропаже. В последний раз, когда ее видели до этого (в отеле Maikhao Palm Beach Resort), на ней были синяя куртка и черные брюки. Другой никакой информации, которая помогла бы опознать иностранку, официальные лица не предоставили. Впрочем, сотрудники ТАС поделились с журналистами фотографиями женщины.

К поискам были подключены туристическая полиция, сотрудники полицейского участка Тха-Чат-Чай, местные жители. В течение двух дней 11 и 12 мая они искали госпожу Ланге, разбившись на две поисковые команды. Одна из них работала в районе пляжа Най-Янг, двигаясь в южном направлении при поддержке сотрудников нацпарка Sirinath. Вторая группа вела поиски в районе пляжа Май-Кхао и на прилегающей территории.

При этом известно, что 5 мая госпожа Ланге уже пропадала. Тогда ее быстро нашли на прибрежном склоне напротив острова Плинг и вернули в отель. В этот раз на старом месте женщины не было.

Изучение записей с камер видеонаблюдения позволило пока найти лишь один момент с ее участием. Утром 9 мая она шла куда-то по одной из небольших местных дорог.

Лиц, которые могут предоставить информацию о местонахождении госпожи Ланге, простя позвонить в ТАС по номеру 062-8808112 или господину Вичаю по телефону 084-0796279.