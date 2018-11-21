На Пхукете арестованы 12 наркоторговцев, изъято почти 2 кг метамфетамина в кристаллах

О задержании 12 наркоторговцев сообщил во вторник, 20 ноября, вице-губернатор Пхукета Супот Ротрыанг На-Нонгкхай, курирующий соответствующее направление в администрации провинции. Операция продолжалась с 16 по 20 число.
По словам вице-губернатора, «раскручивать» сеть начали после ареста 16 ноября двух подозреваемых, имена которых названы не были. У арестованных изъяли 137 таблеток метамфетамина (яба).
Затем, 18 ноября, полицейские арестовали еще трех подозреваемых в одном из домов поселка Phuket Thanee Village на Thepkrasattri Rd. У них изъяли 57,25 г кристаллов и 135 таблеток.
Днем позже были арестованы еще два человека, включая 19-летнюю девушку. В этот раз операция проходила в Чалонге, добычей полицейских стали 107,4 г кристаллов, а также самодельный пистолет и патрон для гладкоствольного оружия 12 калибра.
Серия арестов завершилась 20 ноября в комплексе апартаментов Baan Suan Place, где были арестованы четверо подозреваемых, хранивших 1,7 кг кристаллов. Одновременно был задержан еще один подозреваемый со 100 г кристаллического метамфетамина.
По оценкам официальных лиц, уличная стоимость изъятых наркотиков составляет около 3 млн бат.