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На Пхукете арестованы 12 наркоторговцев, изъято почти 2 кг метамфетамина в кристаллах

Администрация Пхукета сообщила о задержании 12 членов организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков на остров. В ходе операции изъято почти 2 кг кристаллического метамфетамина.

Новости Пхукета

21 Ноября 2018, 05:47 PM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

О задержании 12 наркоторговцев сообщил во вторник, 20 ноября, вице-губернатор Пхукета Супот Ротрыанг На-Нонгкхай, курирующий соответствующее направление в администрации провинции. Операция продолжалась с 16 по 20 число.

По словам вице-губернатора, «раскручивать» сеть начали после ареста 16 ноября двух подозреваемых, имена которых названы не были. У арестованных изъяли 137 таблеток метамфетамина (яба).

Затем, 18 ноября, полицейские арестовали еще трех подозреваемых в одном из домов поселка Phuket Thanee Village на Thepkrasattri Rd. У них изъяли 57,25 г кристаллов и 135 таблеток.

Днем позже были арестованы еще два человека, включая 19-летнюю девушку. В этот раз операция проходила в Чалонге, добычей полицейских стали 107,4 г кристаллов, а также самодельный пистолет и патрон для гладкоствольного оружия 12 калибра.

Серия арестов завершилась 20 ноября в комплексе апартаментов Baan Suan Place, где были арестованы четверо подозреваемых, хранивших 1,7 кг кристаллов. Одновременно был задержан еще один подозреваемый со 100 г кристаллического метамфетамина.

По оценкам официальных лиц, уличная стоимость изъятых наркотиков составляет около 3 млн бат.

 

 

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