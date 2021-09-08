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На Пхукете арестовали трех находившихся в розыске россиян

Сотрудники Иммиграционного бюро задержали трех граждан России – двоих мужчин и женщину – объявленных в розыск по обвинению в краже предметов искусства в Паттайе на сумму в 50 млн бат. Иностранцы были отпущены под залог, после чего покинули провинцию Чонбури и приехали на Пхукет, где были задержаны 8 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Сентября 2021, 06:24 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заявление об аресте находившихся в розыске россиян сделал на пресс-конференции в Пхукет-Тауне глава департамента расследований Иммиграционного бюро генерал-майор Пхантхана Нучнарот. Пресс-конференция прошла в пхукетском офисе ведомства, вместе с генералом Нучнаротом к журналистам вышел заместитель начальника отделения подполковник Нарыват Путтавиро.

Генерал Нучнарот отметил, что все трое были арестованы на основании ордера, выданного судом Паттайи. Операцию провели совместными усилиями национального штаба Иммиграционного бюро и пхукетского отделения ведомства.

По словам генерала, 51-летний Олег Тарахнов и 33-летняя Алена Захарова были арестованы в поселке Grace Gardens в Ко-Кэу, тогда как 33-летнего Максима Сухарева арестовали в поселке Habitown, находящегося в том же районе острова.

Четвертый подозреваемый – 19-летний Алексей Кусикин – успел покинуть страну. К таком выводу сотрудники Иммиграционного бюро пришли по итогам анализа «системы биометрических данных».

Генерал Нучнарот рассказал, что в ноябре прошлого года все четверо подозреваемых совместно совершили нападение на некого гражданина Швейцарии и похитили у него живописные работы на сумму около 50 млн бат.

«Их арестовали в Паттайе и отпустили под залог. Затем они переехали на Пхукет, где и находились до повторного ареста сегодня», – заявил генерал Нучнарот.

Офицер не уточнил, когда именно подозреваемые перебрались из Паттайи на Пхукет и когда был выдан ордер на их арест. Информация о том, когда Алексей Кусикин покинул Таиланд, также раскрыта не была. Известно лишь, что непосредственно ордер от пхукетского суда был получен 7 сентября, чем предшествовали «три недели расследования».

«Мы отконвоируем их в Чонбури, где им будут предъявлены дополнительные обвинения [в нарушении условий выхода под залог]», – отметил генерал Нучнарот.

На вопрос о том, кто является автором украденных картин на 50 млн бат, офицер ответил лаконично: «Я не знаю».

 

 

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