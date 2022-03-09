На Пхукет отконвоировали танкер, команда которого потребовала сойти на берег

Боевые корабли третьего регионального командования ВМФ Таиланда отконвоировали на Пхукет танкер-газовоз Schumi 7 после того, как получили от команды просьбу помочь им вернуться из затянувшейся сверх оговоренного череды рейсов.

Новости Пхукета

Экипаж Schumi 7 вышел на связь с региональным Центром соблюдения морского права около 17:30 вечера 7 марта. Моряк Ноппадон Бунми сообщил, что ему и другим членам команды требуется помощь в возвращении на сушу. Мужчина указал, что подписал девятимесячный контракт на работу на борту Schumi 7, но с последнего захода газовоза на Пхукет прошло уже 13 месяцев.

Schumi 7 – зарегистрированный в Таиланде танкер для перевозки сжиженного природного газа c валовым тоннажом в 5 тыс. тонн. В момент отправки запроса в штаб ВМФ судно совершало доставку газа в Бангладеш, однако находилось недалеко от Пхукета – примерно в 7 морских милях от Тхап-Ламу в провинции Пханг-Нга, где располагается подчиненная третьему региональному командованию база ВМФ Таиланда. Именно оттуда к Schumi 7 были направлены боевые корабли HMTS Laem Sing и Tor 229, догнавшие газовоз около 20:00 вечера.

Поднявшиеся на борт военные моряки обнаружили 18 членов команды под началом капитана Сутхичая Дуангдары. Пятер моряков, включая Ноппадона Бунми, заявили, что хотят сойти на берег.

Танкер был отконвоирован в бухту Макхам на восточном побережье Пхукета, где находится местный глубоководный порт. Моряков проверили на коронавирус методом экспресс-тестирования на антитела. Анализы оказались отрицательными, так что им разрешили покинуть судно.

На момент подготовки материала официальные лица продолжали изучение трудовых договоров моряков.