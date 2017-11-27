На Пхукет движется очередной мощный циклон

Губернатор Норрапхат Плодтхонг отдал распоряжение подготовиться к ливням и возможным наводнениям.

27 Ноября 2017 15:08:51

Дожди на Пхукете в начале ноября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Распоряжение принять меры по подготовке к возможному удару стихии было выпущено в воскресенье, 26 ноября, после того как Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил соответствующее предупреждение.

Как сообщают синоптики, зона пониженного давления движется из Южно-Китайскго моря. Циклон должен пройти над южным Таиландом (включая Пхукет) в ближайшие дни.

Последнее метеорологическое предупреждение ТМD опубликовал сегодня утром. В сообщении говорится о неблагоприятных погодных условиях в течение четырех ближайших дней (с 28 ноября по 1 декабря). На Пхукете и в других южных провинциях в эти дни ожидаются сильные дожди, волны в Андаманском море могут достигать высоты 2-3 м.

Синоптики просят жителей следить за сообщения о погоде и быть готовыми к возможным локальным наводнениям. Капитанам морских судов рекомендовано проявлять осторожность при навигации. Маломерные суда не должны выходить в море в штормовую погоду.