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На Пхи-Пхи проходят проверки туристического бизнеса

Администрация провинции Краби подтвердила, что с понедельника, 4 июня, на острове Пхи-Пхи-Дон проходят проверки туристического бизнеса.

Новости Пхукета

7 Июня 2018 11:06:33

Фото: Krabi PR Office
Фото: Krabi PR Office

Как сообщила PR-служба Краби,  c понедельника власти провинции начали проверять отели, бары и другие заведения турбизнеса Пхи-Пхи.

В отелях и гестхаусах проверяют соблюдение требования законодательства о передаче данных обо всех иностранных постояльцах в Иммиграционное бюро. Бары и ночные клубы проверяют на предмет возможной торговли наркотиками и несоблюдения требований о разрешенных часах работы. Кроме того, ведутся проверки на предмет самовольной модификации зданий, нарушений трудового законодательства, уклонения от уплаты налогов и использования номинальных тайских акционеров иностранными владельцами бизнеса.

«Обо всех нарушениях, обнаруженных проверяющими сотрудниками, должно быть доложено соответствующим официальным лицам», – говорится в сообщении PR-cлужбы Краби.

Согласно публикации в группе Newsroom at Krabi на Facebook, несколько отелей уже были уличены в том, что не передавали в Иммиграционное бюро информацию о постояльцах, также были обнаружены случаи нелегальной перестройки зданий. Кроме того, некий дайв-центр был временном закрыт по причине превышения разрешенного числа иностранных сотрудников, которые к тому же занимались продажей туров.

В сообщении PR-cлужбы провинции также упоминается некий курортный комплекс, предположительно находящийся на охраняемом участке природы.

 

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